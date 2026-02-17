Anuncian importante baja para el partido Alianza Lima vs Sport Boys: "Buscan un fichaje"

Nueva noticia complicada en la Liga 1. Resulta que, previo al partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, se confirmó que un conocido futbolista se encuentra lesionado y no podrá estar para el compromiso de este viernes 20 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Esto preocupó mucho a la hinchada y el comando técnico ya está buscando su reemplazo.

En plena transmisión de L1 MAX, el periodista Gustavo Peralta se encargó de informar sobre el duro momento que atraviesa una pieza clave del cuadro rosado. Nos referimos a Hansell Riojas, quien será uno de los grandes ausentes para el encuentro frente a los blanquiazules en Matute. Esto representa un problema para los del Callao, sobre todo porque es titular indiscutible y estuvo presente en el triunfo de los 'chalacos' sobre Atlético Grau.

"Hansell Riojas está lesionado y Boys está buscando un fichaje en defensa", indicó el mencionado comunicador deportivo, precisando que el central no podrá estar ante Alianza Lima por la Liga 1. Recordemos que el futbolista nacional formó parte del plantel íntimo que salió campeón del balompié peruano en el 2017 bajo el mando de Pablo Bengoechea, aunque a mediados de años abandonó el equipo porque se fue prestado a Belgrano de Argentina.

De esta forma, se confirma la lesión del defensor y ahora Sport Boys se encuentra definiendo su próximo fichaje para reemplazarlo, ya que todavía el mercado de pases se encuentra abierto. Vale precisar que Hansell Riojas llegó al Callao a inicios del 2025 y tiene contrato todavía hasta diciembre del 2027, es decir por dos temporadas más.

¿En qué clubes ha jugado Hansell Riojas?

Estos son los clubes en los que ha estado el ex Alianza Lima: