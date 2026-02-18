- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, jueves 19 de febrero: programación y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo para este jueves 19 de febrero. Tenemos fútbol en la Europa League y también se jugará la Recopa Sudamericana.
Este jueves 19 de febrero tenemos una gran programación de partidos en vivo que se disputarán en las principales ligas del mundo. En el viejo continente tenemos fútbol en la Europa League y Confefence League. Además, en Sudamérica continúan desarrollándose los principales torneos de Brasil y Argentina. Mira la programación completa.
PUEDES VER: Sporting Cristal vs 2 de Mayo: fecha, hora y estadio del partido de vuelta por Copa Libertadores
Partidos de hoy en Europa League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:45
|Brann vs Bologna
|ESPN3, Disney+
|12:45
|Dinamo Zagreb vs Genk
|ESPN4, Disney+
|12:45
|Fenerbahçe vs Nottingham Forest
|ESPN2, Disney+
|12:45
|PAOK vs Celta de Vigo
|ESPN, Disney+
|15:00
|Panathinaikos vs Viktoria Plzeň
|ESPN3, Disney+
|15:00
|Ludogorets vs Ferencváros
|ESPN4, Disney+
|15:00
|Lille vs Crvena Zvezda
|ESPN, Disney+
|15:00
|Celtic vs Stuttgart
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en Conference League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:45
|Noah vs AZ
|Disney+
|12:45
|Zrinjski vs Crystal Palace
|Disney+
|12:45
|Sigma Olomouc vs Lausanne Sport
|Disney+
|12:45
|KuPS vs Lech Poznań
|Disney+
|15:00
|Jagiellonia Białystok vs Fiorentina
|Disney+
|15:00
|Omonia Nicosia vs Rijeka
|Disney+
|15:00
|Škendija 79 vs Samsunspor
|Disney+
|15:00
|Drita vs Celje
|Disney+
Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:00
|Sporting San Miguelito vs LA Galaxy
|Disney+, Zapping
Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:15
|San Lorenzo vs Estudiantes Río Cuarto
|Disney+, TNT Sports
|15:15
|Defensa y Justicia vs Belgrano
|Disney+, ESPN Premium
|17:30
|Independiente Rivadavia vs Independiente
|TyC Sports, ESPN Premium
|17:30
|Instituto vs Atlético Tucumán
|TNT Sports
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:30
|Athletico-PR vs Corinthians
|Premiere, TV Record, Zapping
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Juventud vs Guaraní
|ESPN2, Disney+
|19:30
|Deportivo Táchira vs Deportes Tolima
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Recopa Sudamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Lanús vs Flamengo
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en Primera División de Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Sportivo San Lorenzo vs Sportivo Trinidense
|Tigo Sports Paraguay
|18:30
|Nacional Asunción vs Sportivo Ameliano
|Tigo Sports Paraguay
Partidos de hoy en Women's Champions League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:45
|Juventus vs Wolfsburg
|Disney+, Zapping
|15:00
|Manchester United vs Atletico Madrid
|Disney+
Horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.
No olvides revisar tu agenda deportiva
