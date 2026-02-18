0

Partidos de hoy EN VIVO, jueves 19 de febrero: programación y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo para este jueves 19 de febrero. Tenemos fútbol en la Europa League y también se jugará la Recopa Sudamericana.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este jueves 19 de febrero
Programación de partidos en vivo para este jueves 19 de febrero | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Este jueves 19 de febrero tenemos una gran programación de partidos en vivo que se disputarán en las principales ligas del mundo. En el viejo continente tenemos fútbol en la Europa League y Confefence League. Además, en Sudamérica continúan desarrollándose los principales torneos de Brasil y Argentina. Mira la programación completa.

Fecha y hora del partido de vuelta entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo

PUEDES VER: Sporting Cristal vs 2 de Mayo: fecha, hora y estadio del partido de vuelta por Copa Libertadores

Partidos de hoy en Europa League

HORARIOPARTIDOSTV
12:45Brann vs BolognaESPN3, Disney+
12:45Dinamo Zagreb vs GenkESPN4, Disney+
12:45Fenerbahçe vs Nottingham ForestESPN2, Disney+
12:45PAOK vs Celta de VigoESPN, Disney+
15:00Panathinaikos vs Viktoria PlzeňESPN3, Disney+
15:00Ludogorets vs FerencvárosESPN4, Disney+
15:00Lille vs Crvena ZvezdaESPN, Disney+
15:00Celtic vs StuttgartESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Conference League

HORARIOPARTIDOSTV
12:45Noah vs AZDisney+
12:45Zrinjski vs Crystal PalaceDisney+
12:45Sigma Olomouc vs Lausanne SportDisney+
12:45KuPS vs Lech PoznańDisney+
15:00Jagiellonia Białystok vs FiorentinaDisney+
15:00Omonia Nicosia vs RijekaDisney+
15:00Škendija 79 vs SamsunsporDisney+
15:00Drita vs CeljeDisney+

Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf

HORARIOPARTIDOSTV
20:00Sporting San Miguelito vs LA GalaxyDisney+, Zapping

Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
15:15San Lorenzo vs Estudiantes Río CuartoDisney+, TNT Sports
15:15Defensa y Justicia vs BelgranoDisney+, ESPN Premium
17:30Independiente Rivadavia vs IndependienteTyC Sports, ESPN Premium
17:30Instituto vs Atlético TucumánTNT Sports

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
17:30Athletico-PR vs CorinthiansPremiere, TV Record, Zapping

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Juventud vs GuaraníESPN2, Disney+
19:30Deportivo Táchira vs Deportes TolimaESPN, Disney+

Partidos de hoy en Recopa Sudamericana

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Lanús vs FlamengoESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Primera División de Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
16:30Sportivo San Lorenzo vs Sportivo TrinidenseTigo Sports Paraguay
18:30Nacional Asunción vs Sportivo AmelianoTigo Sports Paraguay

Partidos de hoy en Women's Champions League

HORARIOPARTIDOSTV
12:45Juventus vs WolfsburgDisney+, Zapping
15:00Manchester United vs Atletico MadridDisney+

Horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Barcelona SC vs. Argentinos Juniors EN VIVO ONLINE GRATIS por ESPN y Telefe

  2. Sporting Cristal vs 2 de Mayo: fecha, hora y estadio del partido de vuelta por Copa Libertadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano