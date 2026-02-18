- Hoy:
Alianza Lima vs. San Martín por el Sudamericano de Vóley: fecha, hora, entradas y dónde ver
Alianza Lima y San Martín juegan por la segunda fecha del Sudamericano de Clubes de Vóley en el Polideportivo de Villa El Salvador. Horarios y dónde ver el partido.
Alianza Lima inició su camino por el Sudamericano de Clubes de Vóley con un triunfo ante Banco República de Uruguay. Ahora, buscará continuar por la senda del triunfo ante la San Martín, un complicado rival que quiere hacer historia en el certamen.
PUEDES VER: Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: cómo va Alianza Lima, San Martín y Regatas
¿Cuándo juega Alianza Lima vs. San Martín Vóley?
El partido entre Alianza Lima y San Martín por el Sudamericano de Vóley se realizará el jueves 19 de febrero.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. San Martín por el Sudamericano de Vóley?
El compromiso entre Alianza Lima y San Martín está pactado para empezar a las 5:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador).
- México: 4:00 p.m.
- Venezuela y Chile: 6:00 p.m.
- Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.
- España: 11:00 p.m.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. San Martín por el Sudamericano de Vóley?
El partido de Alianza Lima y San Martín será transmitido en vivo por Latina TV (canal 2 y 702 en HD). Por streaming, el compromiso estará disponible por VBTV de la Volleyball World.
Alianza Lima vs. San Martín por el Sudamericano de Vóley: entradas
- General: S/ 20.00
- Sur preferente: S/ 35.00
- Norte preferente: S/ 35.00
- Oriente preferente: S/ 45.00
- Occidente preferente: S/ 55.00
Las entradas se venden por Joinnus.
Alianza Lima vs. San Martín vóley: últimos partidos
- 01.02.26 | San Martín 2-3 Alianza Lima
- 27.12.25 | Alianza Lima 1-3 San Martín
- 03.05.25 | San Martín 1-3 Alianza Lima
¿Cómo llega Alianza Lima?
Alianza Lima ganó 3-0 a Banco República de Uruguay. El equipo de Facundo Morando demostró gran nivel y superó a su rival en todos los sectores del campo.
Meegan Hart fue la figura del partido. Estuvo atenta para bloquear el ataque del conjunto uruguayo. La voleibolista estadounidense se robó los aplausos de los hinchas.
La lista de convocadas de Alianza Lima.
La lista de convocadas de Alianza Lima para el Sudamericano de Clubes de Voley son: Rodríguez, de la Peña, Féliz, Guerrero, Ostos, Loroña, Orlé, Yllescas, Marín, Y. Sánchez, Quiñe, E. Sánchez, Hart y González.
