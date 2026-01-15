Corte de agua en Lima este 16 y 17 de enero: distritos no tendrán agua hasta por 12 horas consecutivas

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) realizará corte de agua este viernes 16 y sábado 17 de enero en Comas, La Molina y San Antonio de Huarochirí. En esta nota te brindamos toda la información al respecto, para que sepas qué zonas se verán afectadas y los horarios de suspensión.

Comas

Sedapal programó corte de agua para este viernes 16 de enero, desde las 2:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. Esta medida se debe a labores de limpieza de reservorio y las áreas comprometidas serán:

Urb. El Álamo, Urb. El Retablo, Urb. El Retablo 1ra y IV etapa, Urb. Santa Luzmila, Urb. Santa Luzmila 1ra y 2da etapa.

El sector 340 de Comas no contará con el servicio de agua potable este sábado 17 de enero, en un horario establecido de 12:00 m. hasta las 8:00 p. m. Revisa las zonas afectadas:

Urb. El Retablo, Urb. Huaquillay, Urb. Santa Luzmila, Urb. El Retablo I, !! III etapa, Urb. Huaquillay etapa. Cuadrante: Av. Alameda del Retablo, Ca. 31, Av. José de la Torre Ugarte, Ca. Hipólito Unanue, Ca. Mariano Necochea, Ca. Bolognesi, Av. Túpac Amaru, Av. Belaunde Oeste, Ca. Gonzales Prada, Ca. Monteagudo.

La Molina

Este viernes 16 de enero, diversas áreas de La Molina no tendrán servicio de agua, puesto que Sedapal programó trabajos de limpieza de reservorio.

Desde 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m.: Urb. Portada del Sol 3ra etapa Mzs. S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, S-7 y S-8; Mzs. K-1, J-3, N-1, 'F-2 y T-6, Urb. Las Praderas de La Molina.

Desde 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.: Cooperativa de Vivienda Musa I, II y III etapa, Asoc. Los Arbolitos, Urb. Sol de La Molina II y III etapa.

Sedapal programó corte de agua este viernes 16 y sábado 17 de enero.

Sedapal suspenderá el servicio de agua potable en el sector 197 de La Molina, este sábado 17 de enero, en el horario de 2:00 p. m. a 11:50 p. m., por lo que le recomendamos que tome las debidas precauciones.

Asoc. La Flores de La Molina

Cuadrante: Urb. El Sol de La Molina I, II, II y IV etapa, Asoc. Vivienda Los Huertos (Pilones), Urb. La Riviera

San Antonio de Huarochirí

Este sábado 17 de enero, Sedapal realizará corte de agua en el sector 131 de San Antonio de Huarochirí, debido a trabajos de limpieza de reservorio. La suspensión durará 12 horas, desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.