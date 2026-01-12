5 distritos de Lima no tendrán agua este martes 13 de enero: Sedapal confirma corte por hasta 12 horas

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) confirmó que mañana, martes 13 de enero, realizará corte de agua en 5 distritos de Lima Metropolitana. Esta acción se debe a trabajos programados en Carabayllo, Jesús María,Villa María del Triunfo, Ate y La Molina.

Corte de agua en Carabayllo por 8 horas este 13 de enero

El sector 356 en Carabayllo no contará con el servicio de agua potable de Sedapal, en un horario de 12:00 m. a 8:00 p. m. Revisa las zonas incluidas:

A.H. Los Álamos, A.H. Belaúnde y Diez Canseco, A.H. Héroes de la Guerra del Pacífico, A.H. Horizonte, A.H. Indoamérica Rafael B. Diez Canseco, A.H. Progreso II Sector, Comité Vecinal N.º 40, Asoc. Prop. Viv. El Olivar IV y Vetapa Carabayllo, Asoc. Prop. Santa Elena.

Asoc. Prop. Prog. de Viv. Las Margaritas, Asoc. Viv. 200 Millas, Asoc. Viv. Los Parques del Rey, Asoc. Viv. Los Rosales de Chillón, Asoc. Viv. Santa Catalina, Asoc. Prog. Viv. El Olivar de Carabayllo I, Asoc. Organ. Vecinos Unidos, C.P. Huacoy, P.J. Progreso I, II, III y V Sector.

P.V. Ampliación Pacayal, P.V. Urb. El Olivar I de Carabayllo, P.V. San Judas Tadeo, P.V. El Rosedal de Carabayllo, P.V. Los Gorriones, P.V. La Planicie de Carabayllo, P.V. La Planicie I etapa, P.V. María de los Ángeles, P.V. El Pacayál I y II, P.V. Residencial La Florida.

Corte de agua en Jesús María este martes 13 de enero

Este martes 13 de enero, el sector 26 del distrito de Jesús María no contará con el servicio de agua potable por 12 horas, debido a trabajos de ejecución de empalmes. El horario será de 10:00 a. m. hasta 10:00 p. m.

Zonas afectadas: Agru, Villa Fap, Cercado, Urb. Fundo Oyague, Urb. San Felipe Cuadrante: Av. San Felipe, Av. Gregorio Escobedo, Av. Faustino Sánchez Carrión, Av. Brasil

Villa María del Triunfo no tendrá agua el martes 13 de enero

Sedapal realizará labores de ejecución de empalmes en el sector 308 de Villa María del Triunfo (VMT), por lo que desde las 11:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. no habrá servicio de agua potable. Revisa las zonas afectadas:

Habilitaciones: Las Américas, Emilio Ponce Huanay, Villa Monte Bektu, Florida, Víctor Raúl Haya de La Torre, Los Héroes de José C. Mariátegui, Santa Rosa, Los Andenes, Unión Santa Rosa, Kahuashi, 3 de Mayo, Ampl. 14 de Enero, Cerro Verde, Las Lomas, Sol de Oro, Sector 308 Sub-Sector 308-03 / RP-8: Emilio Ponce Huanay y P.I. Los Héroes de José C. Mariátegui.

Sedapal suspenderá servicio de agua en Ate

Debido a trabajos de limpieza de reservorio, el sector 151 de Ate sufrirá corte de agua por parte de Sedapal. El horario de suspensión del servicio será de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

A.H. Huaycan Zona T

Sedapal suspenderá el servicio de agua potable este martes 13 de enero.

Sedapal cortará el agua este martes 13 de enero en La Molina

Personal de Sedapal ejecutará trabajos de limpieza de reservorio este martes 13 de enero en el sector 199 de La Molina, por lo que suspenderá el servicio de agua potable de 2:00 p. m. a 8:00 p. m.