Corte de agua para este viernes 9 de enero: Sedapal confirma distritos afectados y horarios

Vecinos de Lima no contarán con el servicio de agua potable hasta por 12 horas. AQUÍ podrá revisar la lista de localidades afectadas y horario del corte.

Angie De La Cruz
Sedapal realizará corte de agua este viernes 9 de enero en Lima.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) realiza corte de agua en diversos distritos de la capital, y para mañana viernes 9 de enero ha programado la suspensión del suministro en Carabayllo y San Miguel. Te brindamos la lista de zonas y horarios con la finalidad de que tomes tus precauciones.

Sedapal cortará agua en Carabayllo este 9 de enero

Vecinos de Carabayllo sufrirán corte de agua, este viernes 9 de enero, desde el mediodía hasta las 8:00 p. m., por lo que le recomendamos que tome sus precauciones.

  • A.H. Ampl. Keiko S. Fujimori
  • A.H. Grupo de Moradores Eliane Karp de Toledo
  • A.H. Keiko S. Fujimori
  • A.H. Carlos León Trelles
  • A.H. Morihisa
  • A.H. Carlos Noriega
  • A.H. Progreso Comité Ampl. Nueva Juventud IV sector
  • A.H. Progreso V sector
  • A.H. Ampl. El Hiroshima
  • A.H. Progreso
  • Comité de Ampl. Nueva Juventud V sector
  • A.H. Sol Naciente I, II y III
  • Agrup. Viv. Bellavista
  • Agrup. Fam. Los Portales del Sol
  • Agrup. Fam. Los Solidarios
  • C.P. Familiar Los Libertadores
  • P.J. Pueblos Unidos por el Desarrollo sector Nueva Aurora

Corte de agua en San Miguel este viernes 9 de enero

Vecinos del sector 41 de San Miguel no contarán con agua potable debido a trabajos de ejecución de empalme. El corte del servicio durará 12 horas, desde las 10:00 a. m. a 10:00 p. m., revisa las zonas afectadas:

  • APV. Ramiro Prialé
  • APV. Riva Agüero
  • Asoc. Municipales
  • Urb. Pando 8va etapa
  • Asoc. Riva Agüero
  • Urb. Rigel
  • Cuadrante: Av. Venezuela, Av. Universitaria, Jr. Los Tulipanes, Av. José de la Riva Agüero
Sedapal

Sedapal realizará corte de agua este viernes 9 de enero en Lima.

Recuerde que ante un corte de agua, debe racionar el agua disponible y priorizar su uso para beber, preparar alimentos y la higiene básica. Además, le recomendamos que mantenga cerradas las llaves para evitar pérdidas cuando el servicio se restablezca y almacene el agua en recipientes limpios y tapados para prevenir la contaminación.

Sedapal: ¿Cómo consultar corte de agua?

Para consultar cortes de agua en Sedapal, puede ingresar a la web oficial de Sedapal, sección "Interrupción del servicio", y utilice el número de suministro o dirección en el mapa interactivo. También puede llamar al Aquafono.

  • Página Web (Mapa Interactivo): Acceda al portal de Sedapal.
  • Aquafono: Llame al (01) 317-8000 para reportes de emergencia y consultas de cortes.
  • Redes Sociales: Sedapal publica avisos en su cuenta de Facebook.
