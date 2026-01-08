Corte de agua para este viernes 9 de enero: Sedapal confirma distritos afectados y horarios

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) realiza corte de agua en diversos distritos de la capital, y para mañana viernes 9 de enero ha programado la suspensión del suministro en Carabayllo y San Miguel. Te brindamos la lista de zonas y horarios con la finalidad de que tomes tus precauciones.

Sedapal cortará agua en Carabayllo este 9 de enero

Vecinos de Carabayllo sufrirán corte de agua, este viernes 9 de enero, desde el mediodía hasta las 8:00 p. m., por lo que le recomendamos que tome sus precauciones.

A.H. Ampl. Keiko S. Fujimori

A.H. Grupo de Moradores Eliane Karp de Toledo

A.H. Keiko S. Fujimori

A.H. Carlos León Trelles

A.H. Morihisa

A.H. Carlos Noriega

A.H. Progreso Comité Ampl. Nueva Juventud IV sector

A.H. Progreso V sector

A.H. Ampl. El Hiroshima

A.H. Progreso

Comité de Ampl. Nueva Juventud V sector

A.H. Sol Naciente I, II y III

Agrup. Viv. Bellavista

Agrup. Fam. Los Portales del Sol

Agrup. Fam. Los Solidarios

C.P. Familiar Los Libertadores

P.J. Pueblos Unidos por el Desarrollo sector Nueva Aurora

Corte de agua en San Miguel este viernes 9 de enero

Vecinos del sector 41 de San Miguel no contarán con agua potable debido a trabajos de ejecución de empalme. El corte del servicio durará 12 horas, desde las 10:00 a. m. a 10:00 p. m., revisa las zonas afectadas:

APV. Ramiro Prialé

APV. Riva Agüero

Asoc. Municipales

Urb. Pando 8va etapa

Asoc. Riva Agüero

Urb. Rigel

Cuadrante: Av. Venezuela, Av. Universitaria, Jr. Los Tulipanes, Av. José de la Riva Agüero

Sedapal realizará corte de agua este viernes 9 de enero en Lima.

Recuerde que ante un corte de agua, debe racionar el agua disponible y priorizar su uso para beber, preparar alimentos y la higiene básica. Además, le recomendamos que mantenga cerradas las llaves para evitar pérdidas cuando el servicio se restablezca y almacene el agua en recipientes limpios y tapados para prevenir la contaminación.

Sedapal: ¿Cómo consultar corte de agua?

Para consultar cortes de agua en Sedapal, puede ingresar a la web oficial de Sedapal, sección "Interrupción del servicio", y utilice el número de suministro o dirección en el mapa interactivo. También puede llamar al Aquafono.