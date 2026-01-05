Sedapal anuncia corte de agua en Lima para este 6 de enero en 3 distritos: ¿Quiénes serán afectados?

Este martes 6 de enero de 2026, diversos sectores de Lima Metropolitana enfrentarán un corte programado del servicio de agua potable, una medida que afectará a vecinos de Carabayllo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

La interrupción ha sido anunciada como parte de trabajos programados en la red de distribución, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones con anticipación para evitar inconvenientes durante el día.

El corte se realizará en distintos horarios según el distrito y sector, impactando tanto asociaciones de vivienda como asentamientos humanos. Ante esta situación, las autoridades exhortan a los ciudadanos a almacenar agua con responsabilidad y hacer un uso racional del recurso mientras dure la suspensión del servicio. A continuación, te detallamos los horarios y zonas específicas afectadas en cada distrito.

Sedapal confirmó corte de agua en 3 distritos de Lima / FOTO: Facebook

Corte de agua en Carabayllo

En el distrito de Carabayllo, el corte de agua está programado para iniciarse al mediodía (12:00 p. m.) y se extenderá hasta las 20:00 horas.

Zonas afectadas:

Asociación de Viviendas Las Gardenias: los vecinos de esta asociación deberán tomar las precauciones necesarias durante las 8 horas que durará la interrupción del servicio.

Corte de agua en Villa El Salvador

En Villa El Salvador, la suspensión del servicio será más prolongada y afectará al Sector 326, desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Zonas que comprende el Sector 326:

Cercado

A.H. Oasis de Villa Sector 10

A.H. Edilberto Ramos

Agrupación Pachacamac Barrio 3 Sector II

A.H. La Unión

A.H. Señor de los Milagros

Asociación El Progreso

A.H. Arenas Vivas

Agrupación Pachacamac Barrio 4 Sector II

Corte de agua en Villa María del Triunfo

El distrito de Villa María del Triunfo también se verá afectado por el corte de agua, específicamente en el Sector 308. La interrupción del servicio será desde las 11:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidades afectadas del Sector 308:

Jardines del Paraíso

El Paraíso

Villa El Paraíso

Señor de los Milagros del Paraíso

A.H. Los Álamos

Ampliación El Paraíso

Lomas del Paraíso

Fortaleza del Paraíso

A.H. Villa del Paraíso

A.H. El Paraíso

Virgen de Guadalupe

Las Flores de Paraíso

Proyecto Integral Sector Nuevo Paraíso

Recomendaciones ante el corte de agua

Este corte programado de agua en Lima afectará a miles de vecinos, por lo que la prevención y la información oportuna serán claves para afrontar la jornada sin mayores contratiempos. Frente a ello, es necesario tener en cuenta algunos puntos: