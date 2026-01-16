Serenata de Lima: ¿la municipalidad confirmó nueva fecha tras la suspensión por muerte de trabajadores de EMAPE?

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) suspendió la Serenata a Lima en señal de duelo tras la trágica muerte de dos trabajadores de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE). Mediante un comunicado, la entidad capital informó que el evento programado para mañana sábado 17 de enero en la Plaza de Armas no se llevará a cabo por el momento.

"Por disposición del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y en señal de duelo por el fallecimiento de Jessica Corachahua Toledo y Wilfredo Rosales Mallma, trabajadores de EMAPE que perdieron la vida cumpliendo su labor en el trágico accidente ocurrido en la Panamericana Sur, se ha dispuesto la suspensión de la Serenata a Lima, programada para el sábado 17 de enero en la Plaza de Armas.", señaló la Municipalidad de Lima.

¿Cuándo se realizará la Serenata de Lima 2026?

Respecto a la nueva fecha de la Serenata de Lima, la MML informó lo siguiente: "En este momento de dolor, la Municipalidad Metropolitana de Lima solicita la comprensión de la ciudadanía y comunica que la nueva fecha de realización de esta actividad será informada oportunamente a través de sus canales oficiales."

Por el momento no se tiene fecha confirmada del evento por el 491 aniversario de Lima; sin embargo, el alcalde, Renzo Reggiardo, y otras autoridades están participando de las actividades protocolares indicadas en el cronograma, como el izamiento de bandera y el desfile municipal. Además, la maratón 'Lima corre 10K', programada para el domingo 18 de enero, se realizará con normalidad.

Trabajadores de EMAPE fallecieron en accidente en la Panamericana Sur

Dos trabajadores de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) murieron tras un fatal accidente de tránsito ocurrido en la Panamericana Sur durante la madrugada del 14 de enero, cuando un camión que transportaba pollos colisionó con vehículos que resguardaban a los trabajadores municipales que realizaban labores de limpieza y mantenimiento vial.

Las víctimas fueron identificadas como Jessica Corachahua Toledo y Wilfredo Rosales Mallma, quienes perdieron la vida en el accidente. Además, ocho trabajadores resultaron heridos. Se sabe que la mujer que falleció en el accidente llevaba solo dos días trabajando y deja a dos menores hijos.