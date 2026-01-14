- Hoy:
¿Cuándo es el aniversario de Lima 2026? Municipalidad dará concierto gratis en la Plaza de Armas
Conoce más detalles sobre el gran concierto que se realizará en la Plaza de Armas por el 491 aniversario de Lima. El evento será este sábado 17 de enero.
Este 2026, la ciudad de Lima celebrará sus 491 años de fundación, por lo que la municipalidad capitalina anunció una serie de actividades con la finalidad de conmemorar esta importante fecha. Se destaca que este sábado 17 de enero se llevará a cabo un gran concierto gratis en la Plaza de Armas.
PUEDES VER: Nombre del año 2026 en Perú: ¿cuándo se publicará la denominación oficial en El Peruano?
¿Cuándo es el aniversario de Lima?
El aniversario de Lima se celebra cada 18 de enero, fecha en la que la capital peruana conmemorará 491 años de su fundación por Francisco Pizarro en 1535, cuando fue establecida como la "Ciudad de los Reyes". Sin embargo, desde días antes, la Municipalidad de Lima estará organizando eventos cívicos y de entretenimiento.
Concierto gratis por el 491 aniversario de Lima
Este sábado 17 de enero, desde la 1:00 p. m., comenzará la serenata por el aniversario de Lima, en la Plaza de Armas. Para esta fecha han sido invitados diversos artistas nacionales que harán gozar a los asistentes, a quienes se les recomienda acudir con anticipación para lograr ubicarse en un sitio cómodo.
- 1:00 - 1:30 p.m.: Exhibición de Caballos de Paso
- 1:30 - 3:00 p.m.: Gran Pasacalle de Lima
- 3:10 - 3:50 p.m.: Pelo D'Ambrosio
- 4:00 - 4:40 p.m.: Marco Romero
- 4:50 - 5:30 p.m.: Ballet Folclórico de Lima
- 5:40 - 6:20 p.m.: Raíces de Jauja
- 6:40 - 7:40 p.m.: Grupo Río
- 7:50 - 8:40 p.m.: Diosdado Gaitán Castro
- 8:50 - 9:40 p.m.: Orquesta Bembé
- 9:50 - 10:50 p.m.: La Única Tropical
- 11:10 - 12:15 a.m.: Mauricio Mesones - Fuegos Artificiales
- 12:30 - 1:30 a.m.: Hermanos Yaipén
Revisa la programación del aniversario de Lima 2026.
Es importante destacar que la Municipalidad de Lima iniciará con sus actividades por el aniversario desde el jueves 15 de enero, con la celebración del 145 aniversario de la Defensa de Lima, en homenaje al almirante Abel Bergasse Du Petit Thouars. Luego, el viernes 16 continuará con la programación:
- 08:00 a. m.: Saludo a Lima con una salva de camaretazos
- 08:10 a. m.: Izamiento de banderas
- 08:20 a. m.: Himno Nacional del Perú
- 08:23 a. m.: Desfile municipal
- 08:30 a. m.: Homenaje al último cacique inca "Taulichusco"
- 08:35 a. m.: Homenaje a Francisco Pizarro
- 10:00 a. m.: Misa y Te Deum
- 11:00 a. m.: Feria "Celebra Lima", Alameda Chabuca Granda / Plazuela Las Limeñitas
- 12:00 m.: Sesión solemne
- 04:00 p. m.: Retreta en homenaje a la ciudad de Lima
El sábado 17 de enero, desde las 11:00 a. m. se llevará a cabo la feria "Celebra Lima", en la Alameda Chabuca Granda / Plazuela Las Limeñitas. La celebración del 491 aniversario de Lima finalizará el domingo 18, con el evento Lima Corre 10k en el Circuito Mágico del Agua, posteriormente el Clásico Ciudad de Lima desde las 4:00 p. m., y por último el Concierto Gala de Lima.
