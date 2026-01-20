- Hoy:
Corte de agua en 2 distritos de Lima este 21 de enero: Sedapal anuncia horarios y zonas afectadas
Vecinos se verán perjudicados con un corte de agua que durará hasta por 12 horas a lo largo de este miércoles 21 de enero. Conoce AQUÍ si tu distrito está incluido.
Distritos de Lima serán afectados con corte de agua este miércoles 21 de enero de 2026, según la información más reciente que ha brindado Sedapal. Los ciudadanos deberán tomar sus precauciones para evitar tener inconvenientes durante la suspensión, ya que en algunos casos se extenderá hasta por 12 horas.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima inició construcción de viaducto que reducirá el tráfico y beneficiará a conductores
Con la finalidad de realizar limpieza de reservorios, subsanar averías o para ejecutar obras ya programadas, la empresa encargada de proveer los servicios de agua potable, puede efectuar un corte y tiene la responsabilidad de anunciarlo mediante sus canales oficiales para mantener alerta a la población.
En esta oportunidad, los distritos de Lima Metropolitana perjudicados serán Comas y El Agustino, pero solo habrá cancelación del recurso en algunas zonas determinadas. Conoce AQUÍ en qué horarios se dará, cuáles serán los sectores que contempla y más detalles alrededor de la interrupción.
Sedapal anuncia corte de agua para este 21 de enero / FOTO: Freepik
Corte de agua en Comas
- Asoc. Jamaica, Asoc. Virgen del Rosario, Urb. Chacra San Agustín, Urb. Chacra Cerro, Urb. Los Chasquis, Urb. Huaquillay 2da etapa, Urb. Primavera, Urb. El Retablo, Urb. El Retablo IV etapa, Urb. San Agustín 2da etapa, Urb. Santa Luzmila.
- Horario: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector 342.
Corte de agua en El Agustino
- P.J. Las Terrazas de Catalina Huanca, Mz. A1 hasta Mz. R1 y Mz. T1 hasta Mz. F2.
- Horario: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector 1.
Canal de atención de Sedapal
Para cualquier consultar o solicitar información respecto a estos cortes confirmados, la comunidad afectada puede comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano.
¿Qué recomendaciones tomar frente al corte de agua?
En estos casos, es ideal almacenar agua limpia en recipientes tapados, priorizar su uso para beber, cocinar e higiene básica, evitar actividades que gasten mucho recurso como regar o lavar autos, y cerrar llaves.
