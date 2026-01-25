¿Se confirmó feriado para este 28 de enero por la "Marcha de Sacrificio"? Esto se sabe hasta el momento

Este miércoles 28 de enero se ha anunciado que la Generación Z realizará la "Marcha de Sacrificio" en Lima , la cual también tendrá el respaldo de otras regiones, en busca de levantar la voz frente a las acciones tomadas por el Gobierno del Perú en contra de la ola de violencia.

Como se sabe, desde hace largo tiempo que la comunidad viene siendo víctima de extorsiones, delincuencia y muchas más muestras de agresión, por lo que esta movilización surge como una respuesta directa a esta situación que sigue escalando en lugar de solucionarse.

Asimismo, es parte de un reclamo a raíz de que las investigaciones judiciales por las muertes ocurridas durante las protestas contra Dina Boluarte se han ido deteniendo, entre otros motivos clave que traerán a las delegaciones de deudos de regiones como Puno, Ayacucho y Cusco.

Ciudadanos protestarán en marcha por Gobierno de José Jerí / FOTO: Presidencia

En medio de toda esta situación, muchos de los ciudadanos tienen la interrogante de conocer si se ha confirmado un nuevo feriado o día no laborable por esta marcha, por lo cual es importante conocer lo que determina El Peruano.

¿Se confirmó día feriado este 28 de enero?

Según lo que dice el diario El Peruano, este miércoles 28 de enero no ha sido declarado como feriado ni como día no laborable, así que las actividades habituales no tendrán ningún cambio durante esta fecha.

