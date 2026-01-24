Matrícula digital 2026, LINK vía Minedu: esta es la ÚLTIMA FECHA para registrar tu solicitud

El Ministerio de Educación (MINEDU) ha dado a conocer el inicio del proceso para Matrícula Digital desde el pasado 19 de enero de 2026. Así pues, aunque se reportaron algunos inconvenientes para acceder al proceso por 'colapso' de la página, lo cierto es que ha seguido su curso.

Bajo este contexto, los padres de familia del Perú se encuentran a la expectativa por saber cómo se desarrollará este trámite durante los próximos días y principalmente, tener claro el cronograma oficial para evitar quedarse sin cupo en los centros educativos.

¿Hasta cuándo se puede registrar la matrícula digital?

El Minedu oficializó que el registro de la solicitud por parte de los padres de familia culminará el próximo miércoles 28 de enero. Después de ello sigue la validación de la información y, la asignación de la vacante.

Padres de familia pueden realizar matrícula digital hasta el 28 de enero / FOTO: MINEDU

Cronograma de MINEDU para matrícula escolar

Registro de solicitudes: del 19 al 28 de enero. Las familias ingresan los datos de los estudiantes en la plataforma.

del 19 al 28 de enero. Las familias ingresan los datos de los estudiantes en la plataforma. Revisión de solicitudes: del 23 de enero al 9 de febrero. Los directores evalúan cada solicitud y pueden modificar su estado si no se cumplen los requisitos.

del 23 de enero al 9 de febrero. Los directores evalúan cada solicitud y pueden modificar su estado si no se cumplen los requisitos. Primera asignación de vacantes: del 9 al 16 de febrero. El sistema asigna las vacantes disponibles en las instituciones educativas.

del 9 al 16 de febrero. El sistema asigna las vacantes disponibles en las instituciones educativas. Registro en el SIAGIE: del 17 de febrero al 4 de marzo. Las instituciones educativas registran a los estudiantes admitidos, formalizando la matrícula.

del 17 de febrero al 4 de marzo. Las instituciones educativas registran a los estudiantes admitidos, formalizando la matrícula. Entrega de documentos: del 17 de febrero al 5 de marzo. Los padres o tutores presentan la documentación requerida en la institución educativa.

¿Cómo realizar la matrícula digital?

Ingresar desde el navegador del celular a la plataforma oficial.

Seleccionar la opción 'Crear usuario'.

Registrar los datos del apoderado (DNI, correo electrónico y número de celular).

Completar la información del estudiante y validar el parentesco.

Confirmar el registro y guardar los datos de acceso.

¿La matrícula digital es gratis?

Las madres, padres y representantes legales tienen la oportunidad de ingresar a la matrícula en las instituciones educativas públicas de forma gratuita, por lo tanto no se requiere el abono de ningún pago.