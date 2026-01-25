Elecciones Generales 2026: ¿Cuánto te deben pagar por ser miembro de mesa? Esta es el monto confirmado

Las Elecciones Generales 2026 están a solo unos meses de llevarse a cabo, por lo cual los ciudadanos se encuentran a la expectativa de conocer toda la información en cuanto a lo que será este evento, pero sobre todo, lo que corresponde a los miembros de mesa.

Ahora que los representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comenzaron a comunicar a cada usuario cuál es su local de votación seleccionado vía correo electrónico, falta muy poco también para iniciar con el proceso de elección de miembros de mesa.

El pasado viernes 23 de enero se llevó a cabo la selección preliminar de candidatos a miembros de mesa, justo antes del sorteo programado para este jueves 29 de enero en el contexto de los comicios ya anunciados.

¿Cuál es el monto de retribución por ser miembro de mesa?

Los peruanos que cumplan con el deber de ser miembro de mesa, deberán ser remunerados económicamente. La cifra de compensación es de 165 soles (equivalente al 3% de una UIT).

ONPE elegirá a los ciudadanos para miembros de mesa / FOTO: ONPE

¿Cuál es el horario de los miembros de mesa?

La instalación de las mesas se dará desde las 6:00 a. m., de modo que la jornada electoral pueda iniciar a las 7:00 a. m. y desarrollarse sin ningún problema hasta las 5:00 p. m.

¿Quiénes no están obligados a votar?

Según lo que indica el artículo 31 de la Constitución Política y la Ley Orgánica de Elecciones, el derecho al voto en el Perú es obligatorio hasta los 70 años, pasada esa edad es a elección de la persona.

Es importante saber que de acuerdo a información de Reniec, a partir de los 60 años, se emite el DNI sin fecha de caducidad, el cual es válido para todos los trámites y procesos electorales.