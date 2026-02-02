Consulta Fonavi en febrero 2026: LINK oficial para revisar si tienes algún pago pendiente

El Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) ha estado ejecutando diversas devoluciones a los exaportantes del sistema desde hace varios meses, esto gracias a los listados que van publicándose periódicamente, con la finalidad de que todos los beneficiarios puedan obtener el dinero que abonaron en su temporada activa.

Hasta la fecha, el último grupo en recibir su devolución, fueron los ciudadanos incluidos en la Lista 22, la cual se encargó de favorecer a varios fonavistas sin límite de edad que no hayan recibido ningún depósito correspondiente anteriormente y registran haber estado trabajando en la década de los 80 y 90.

¿Cómo saber si tienes pago pendiente en Fonavi?

Para saber si tienes un cobro pendiente del Fonavi, solo será necesario ingresar a la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi y darle clic en la opción "Consulta de Pendientes de Cobro" o "Consulta del Padrón Nacional" con tu DNI. Puedes dirigirte directamente con este LINK: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic3/

¿Qué necesitas para consultar pagos en Fonavi?

Lo único que se pide como requisito para poder hacer la verificación de Fonavi, es el número de DNI, carnet de extranjería, libreta electoral, carnet de Fuerzas Policiales o carnet de Fuerzas Armadas.

¿Cuándo se activa nueva lista de devolución de Fonavi?

De acuerdo a lo que mencionó el Dr. Pablo Palacios Delgado, jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc del Fonavi para Andina al Día, la entidad la Comisión Ad Hoc tendría pensando sacar una lista de beneficiarios entre marzo o abril, pero aún no es confirmado.