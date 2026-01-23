Gobierno del Perú CONFIRMA el nombre del año 2026: ¿Qué dice El Peruano sobre la denominación oficial?
Las autoridades del Perú, lideradas por José Jerí, han dado fin a la intriga por el nombre del año 2026. Oficialmente, ya hay denominación pública.
¡Ya es oficial! Después de muchas semanas en expectativa entre los ciudadanos y a poco de terminar el mes de enero, la denominación del año 2026 ha sido confirmada. Así se informó de manera pública a través del Diario El Peruano como parte del Decreto Supremo 011-2026-PCM.
La tarea estuvo encargada a la gestión del Poder Ejecutivo liderado por el presidente, José Jerí, quien autorizó que el nombre del año 2026 sea emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros de manera legal y a partir de este momento, el concepto tendrá que ser utilizado como sello para todas las documentaciones correspondientes.
¿Cuál es el nombre del 2026 en el Perú?
De acuerdo a lo indicado por el Gobierno actual del mandatario José Jerí, con respaldo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se ha anunciado que el 2026 será denominado de ahora en adelante como el "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia".
Gobierno oficializa cuál es el nombre oficial del año 2026 / FOTO: El Peruano
¿Qué significa el nuevo nombre del 2026?
El "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" refleja una muestra de confianza ciudadana en medio de lo que viene siendo un periodo de intensas tensiones políticas que sigue perjudicando la estabilidad de las autoridades a cargo.
La esperanza solo resalta la capacidad de la población de sobreponerse a la incertidumbre y buscar óptimas condiciones siempre. Por otro lado, se busca regenerar la credibilidad de la democracia peruana por medio de una participación activa de los ciudadanos.
Últimos 10 nombres de los años en el Perú
- 2025: Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana
- 2024: Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho
- 2023: Año de la unidad, la paz y el desarrollo
- 2022: Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional
- 2021: Año del Bicentenario del Perú: 200 años de la independencia
- 2020: Año de la Universalización de la Salud
- 2019: Año de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad
- 2018: Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
- 2017: Año del Buen Servicio al Ciudadano
- 2016: Año de la consolidación del Mar de Grau
¿Para que sirve el nombre del año en el Perú?
La designación del nombre del año es clave en el entorno estatal peruano, pues representa determinado aspecto social, económico, político o cultural muy importante para la sociedad. Este será punto central para los doce meses que restan en el calendario y orientará a las metas que tiene el Gobierno para el país.
¿Cuál fue el primer año con nombre?
Esta disposición fue oficializada en 1962 por el gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry, pero se efectuó en 1963 teniendo el nombre del "Año de la alfabetización en todo el territorio patrio".
