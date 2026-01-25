Sedapal programa corte de agua este 26 de enero: verifica AQUÍ si tu distrito será afectado

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) confirmó que algunos vecinos de zonas en Lima, deberán junta agua desde las últimas horas de hoy, domingo 25 de enero, pues a durante el lunes 26 se ha anunciado un nuevo corte de agua.

Los distritos afectados por esta suspensión, serán Lurigancho, Ate y Puente Piedra, pero solo en ciertos sectores determinados. Por ello, si perteneces a estos puntos de la capital, es necesario tomar las precauciones correspondientes para evitar tener problemas con el uso del recurso.

Corte de agua en Ate, Puente Piedra y Lurigancho

En Ate, la suspensión del servicio se realizará por 12 horas y afectará al asentamiento humano Huaycán, zona Z, en las unidades comunales de vivienda 232, 232B, 234 y 235.

Motivo: limpieza de reservorio

Zonas afectadas: A.H Huaycán zona Z UCV 232 - 232b - 234 - 235. Afecta CR-284 ALA R-1 ALA

Horario de interrupción: de 7.00 a. m. a 7 p. m.

En Puente Piedra, Sedapal interrumpirá el servicio en diversas asociaciones de vivienda y urbanizaciones de Copacabana, entre ellas San Miguel, Victoria, Las Dalias, Los Huertos, Los Jazmines, Virgen de Copacabana, Pancha Paula, Los Álamos del Norte. Conoce el listado completo aquí.

Motivo: limpieza de reservorio

Zonas afectadas: Urb. Santa Paula I, II y III etapa, Urb. Las Casuarinas de Copacabana, APV San Miguel de Copacabana, APV Victoria de Copacabana, Asoc. Propietarios Las Dalias de Copacabana, Asoc. Prop. Los Huertos de Copacabana, Asoc. Prop. Los Jazmines de Copacabana, Asoc. Prop. Viv. Virgen de Copacabana, Asoc. Viv. Pancha Paula, Asoc. Viv. Los Álamos del Norte de Copacabana, Asoc. Viv. El Roble, Asoc. Prop. Sto. Domingo de Copacabana, Asoc. Prop. Urb. Casuarinas de Copacabana II etapa, Asoc. Viv. Chavín de Huántar II etapa, Asoc. Prop. Casa Huertas de Copacabana de Puente Piedra, Asoc. Santa María de Copacabana, Asoc. Viv. Las Begonias de Copacabana, Asoc. Viv. Las Casuarinas de Copacabana I etapa, Asoc. Viv. Las Dalias de Copacabana, Asoc. Álamos I y II etapa, Urb. Los Álamos IV, Urb. Santa Paula I etapa.

Horario de interrupción: de 12.00 a. m. a 8.00 p. m.

Lurigancho tendrá también un corte por aproximadamente 12 horas, perjudicando a asociaciones y urbanizaciones como Condominio Los Jazmines, Cajamarquilla, Millenium, Los Claveles, Los Alisos, Progresiva Los Aviadores I y II, y otros más.