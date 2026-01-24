Sedapal anuncia corte de agua programado para este domingo 25 de enero: ¿Tu distrito será afectado?

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha programado un nuevo corte de agua para este domingo 25 de enero en algunas zonas de Lima. Los ciudadanos se verán afectados por varias horas y será necesario reservar el recurso para ser utilizado durante el día.

Con la finalidad de que los vecinos del distrito que no contarán con el servicio puedan tomar sus precauciones con tiempo de anticipación, la entidad ha decidido confirmar los horarios, ubicaciones y demás datos alrededor de lo que será esta suspensión.

Principalmente, Sedapal ha indicado que estas interrupciones se dan a raíz de los mantenimientos preventivos y correctivos para asegurar la calidad y continuidad de la atención brindada. Asimismo, incluye la limpieza de reservorios, empalmes de nuevas tuberías para mejorar la red, reparación de tuberías rotas, y más.

Corte de agua en Lurigancho

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. del domingo 25 de enero.

Áreas afectadas: Urb. El Mirasol de Huampaní 5ta etapa, Calle 14 hasta la Calle 28.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Sector 137.

De igual manera se sabe que desde las 12 m. a 11:50 p.m. de este fin de semana, se dará otro corte que será en Urb. El Mirasol de Huampaní 4ta etapa, Mz. A1-B1-C1-D1-E1-Z-Y.

¿Qué hacer si el corte excede el horario programado?

Para reportar el retraso o alguna situación con los cortes de agua, existe el Aquafono de Sedapal, la central telefónica de atención al cliente (01) 317-8000, disponible para Lima y Callao.