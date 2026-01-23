Desvíos en la avenida Javier Prado inician este 26 de enero por obras en La Molina: esto es lo que debes saber

Este lunes 26 de enero darán inicio los desvíos vehiculares en la avenida Javier Prado, en el distrito de La Molina, como parte clave de lo que serán las obras de la vía rápida Frutales - El Golf. Por este motivo, los conductores deberán estar al tanto de los cambios que vendrán en las calles.

Aunque en un inicio esta implementación estaba programada para los días 23 y 24 de enero, se generó una nueva fecha con la finalidad de evitar congestión por el partido internacional programado para el sábado en el Estadio Monumental, en la esperada Noche Crema.

Así pues, tras este periodo de prueba, se comenzará formalmente con las restricciones de tránsito y se procederá con la ejecución de la obra, según lo que ha autorizado la Resolución de Subgerencia N° 004865-2025-GMU-SER.

¿Cuánto durará la marcha blanca de estos desvíos?

Con el objetivo de que los choferes puedan conocer los desvíos y acostumbrarse a manejar a través de ellos, la marcha blanca durará los días lunes 26, martes 27 y miércoles 28. El jueves 29 será la fecha de lanzamiento oficial.

Plan de desvíos para transporte público y privado

Los autos particulares deberán recurrir a avenidas alternas como La Molina, Separador Industrial y Las Palmeras. Por otro lado, el transporte público se movilizará por las vías como Nicolás Ayarza y Panamericana Sur.

Vías en Javier Prado serán cerradas por proyectos en La Molina / FOTO: Municipalidad de Lima

Desvíos por vía rápida Javier Prado de este a oeste / FOTO: Municipalidad de Lima

¿De qué consta la obra en La Molina?

Paso a desnivel vehicular en Javier Prado con Circunvalación del Golf Los Incas y Los Frutales.

Un viaducto elevado de 983 metros, con dos carriles por sentido.

Carriles auxiliares, nuevas veredas y sardineles para mayor seguridad peatonal.

¿Cuánto durará este proyecto en la avenida Javier Prado?

Debido a las obras de construcción de un bypass ya anunciado por las autoridades correspondientes, la intervención de la Municipalidad de Lima está programada para durar aproximadamente 11 meses.

La vía rápida Javier Prado Frutales-El Golf es parte del plan que tienen la comuna limeña para optimizar la conexión que se tiene en el sentido hacia la Panamericana Sur, generando así que todo circule de manera más fluida y organizada.