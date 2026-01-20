Perú lanzará primer sistema de alerta sísmica: marcha blanca comienza en dos semanas

El Perú, país altamente sísmico debido a que está ubicado dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, ha decidido implementar el primer sistema de alerta para estos casos con la finalidad de poder notificar a los ciudadanos cuando se vaya a registrar algún movimiento telúrico, y así se puedan tomar las precauciones del caso.

Se trata del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), una ejecución que entrará en fase prueba durante 3 meses a partir de los próximos 15 días. Actualmente se prepara para la capacitación correspondiente previa a la marcha blanca ya programada.

Según lo que se sabe por el general Luis Enrique Arroyo, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), las 116 sirenas electrónicas que son parte de la red a lo largo de la costa peruana se encontrarán activas para verificar que tengan un buen funcionamiento y que sean útiles frente a los temblores o terremotos.

¿Para qué sirve el SASPe?

El recién lanzado SASPe fue construido con la finalidad de avisar con tiempo de anticipación a los ciudadanos cuando se avecina algún sismo de magnitud igual o superior a 6 Mw en el Océano Pacífico.

La red cuenta con 111 sensores sísmicos gestionados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), encargados de identificar movimientos telúricos, y 116 sirenas electrónicas instaladas estratégicamente en la franja costera.

¿De qué manera funcionará el SASPe?

Cuando se perciba un movimiento telúrico, los sensores ya instalados a lo largo de la zona costera, registrarán y determinarán su magnitud y epicentro. En el caso de que sobrepase los 6 grados, se alertará al centro de control de la región, el cual comunicará lo sucedido por medio de las bocinas.

Mochila de emergencia: ¿Qué debe contener?

Una mochila de emergencia debería tener todos los elementos esenciales y prácticos para poder sobrevivir por 72 horas en caso de emergencia tras un desastre causado por un terremoto.

Entre las cosas principales se encuentra el agua y alimentos no perecederos, un botiquín de primeros auxilios, linterna, radio, pilas, silbato, ropa abrigadora y de cambio, jabón y documentos importantes.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que cada una de las mochilas debe ser personalizada según las necesidades de los integrantes del hogar, y además se tiene que revisar periódicamente para reemplazar.