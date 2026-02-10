- Hoy:
Municipalidad de Pueblo Libre recuperó espacio público con acción que optimizará ambiente en el distrito
La entidad municipal de Pueblo Libre confirmó que los vecinos podrán gozar de un nuevo espacio mejorado, gracias al plan de servicio que se gestionó.
La Municipalidad de Pueblo Libre continúa en proceso de brindar más alternativas positivas para que los vecinos del distrito tengan un lugar mejor para vivir. Por ello, decidió brindarle atención especializada a una zona que de ahora en adelante lucirá renovada gracias a la labor de las autoridades.
PUEDES VER: Vecinos de Puente Piedra celebraron inauguración de nuevo espacio recreativo en el distrito
El plan realizado recae en el mantenimiento de las áreas verdes más afectadas y maltratadas, lo cual permitirá garantizar tanto la calidad de vida, como la seguridad y sostenibilidad ambiental, generando un entorno más estético y funcional para todos los ciudadanos que viven en los alrededores.
Esta gestión fue ejecutada en el Parque El Carmen (Sector 5), e incluyó trabajos de retiro de plantas que se encontraban en mal estado, remoción y mejora del suelo y también poda técnica de arbustos.
Vecinos de la zona serán beneficiados con implementación / FOTO: Municipalidad de Pueblo Libre
Por medio de la plataforma oficial de la comuna distrital en Facebook, se compartió imágenes del proceso y además, se dio a conocer que este proyecto fue pensado con la finalidad de seguir adelante en miras del crecimiento saludable de la vegetación y preservar el adecuado estado del parque.
De esta manera, las autoridades aseguraron también que esta renovación mejorará el ambiente de la población y todos podrán disfrutar de una óptima calidad de vida al haber cambiado el 'rostro' del lugar por el que transitan a diario.
"Estas acciones forman parte del trabajo permanente que realizamos en Pueblo Libre para proteger nuestros parques, mejorar el entorno urbano y brindar espacios seguros, ordenados y agradables para el disfrute de todos nuestros vecinos", señala parte del mensaje colocado en redes sociales.
