Municipalidad de Villa María del Triunfo anuncia importante avance en obra que favorecerá a niños y jóvenes

Los vecinos de Villa María del Triunfo han recibido una excelente noticia para parte de las autoridades en el distrito. Se trata del avance que ha tenido una importante obra en acción, la cual lleva algunos meses ejecutándose con el objetivo de recuperar el espacio para beneficiar a la comunidad.

PUEDES VER: Vecinos de Puente Piedra celebraron inauguración de nuevo espacio recreativo en el distrito

La comuna distrital puso en marcha este plan en la zona alta de Nueva Esperanza, para reafirmar su compromiso con los ciudadanos, en especial con todos los niños y jóvenes que a diario buscan lugares para poder recrearse, divertirse y hacer ejercicio.

Por medio de sus redes sociales, la entidad municipal hizo crecer la expectativa tras asegurar que luego del proceso de vaciado de concreto en el área del proyecto, que ya terminó, se sigue trabajando la construcción de lo que será la losa deportiva Lomas de Retamal.

Trabajadores siguen avanzando en labor de restauración para la nueva losa / FOTO: Municipalidad de Villa María del Triunfo

"A través del programa Villa Minka, se viene ejecutando la construcción de la nueva losa recreativa, un proyecto que prioriza el trabajo articulado entre la gestión municipal y la comunidad organizada.", señala el mensaje colocado en la plataforma de Facebook de la municipalidad.

Asimismo, se compartió imágenes de cómo el proceso hasta la fecha, evidenciando la labor ardua de los obreros en el espacio que pronto lucirá totalmente diferente y será un punto de encuentro ideal para que todos los interesados puedan acudir a realizar deporte o alguna otra actividad similar.