Municipalidad de Villa María del Triunfo da excelente noticia a vecinos: obra en Tablada de Lurín brindará mayor seguridad

La Municipalidad de Villa María del Triunfo ha informado a los ciudadanos del distrito, que muy pronto podrán verse beneficiados con una obra pensada desde las autoridades correspondientes con el objetivo de aportar en la calidad de vida y seguridad de cada una de las familias que a diario transitan por la zona.

La comuna sigue reafirmando el compromiso que tiene con su distrito de convertirlo en un lugar mejor para vivir, por lo cual desde hace varios meses ha venido realizando diversas obras a favor de los vecinos. Desde limpieza en calles que requerían atención, hasta construcciones o renovaciones de espacios.

En esta oportunidad, la entidad municipal se encargó de comunicar a su comunidad que se encuentra en medio de una importante gestión en Tablada de Lurín, la cual consiste en la implementación de pistas y veredas 100% de concreto para algunas áreas del lugar. Esto hará que el pase sea más seguro para peatones y conductores.

Vecinos de Villa María del Triunfo reciben remodelación de calles / FOTO: Municipalidad de Villa María del Triunfo.

La construcción de estas estructuras para los habitantes de Villa María del Triunfo, se llevará a cabo específicamente en los jirones General Mariano Necochea, General Antonio Sucre y General Córdova, así como el Jr. General Vidal.

La municipalidad informó estos datos por medio de su cuenta oficial de Facebook y dejó el siguiente mensaje para los usuarios: "Esta importante obra mejorará la transitabilidad, seguridad y calidad de vida de las familias de Tablada de Lurín, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo urbano y el bienestar del distrito."

De inmediato los ciudadanos no dudaron en escribir sus respectivos comentarios para demostrar su aprobación a la obra. "Mejorando la calidad de vida de Tablada de Lurín excelente", "Excelente pronto se inaugurará", se lee en algunos de los textos dentro de la publicación.