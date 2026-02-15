0
Municipalidad de Puente Piedra anuncia inicio de obra que optimizará el ambiente urbano para los vecinos

Los vecinos de Puente Piedra celebran la creación de un nuevo proyecto en el distrito, el cual ofrecerá mejoras para actividades recreativas y deportivas.

FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
La Municipalidad de Puente Piedra ha confirmado que se encuentra en medio del inicio de un nuevo proyecto que pronto verá la luz para beneficiar a los vecinos de la zona. Se trata de la construcción de espacios en aporte a la calidad de vida de su población.

Municipalidad de Villa El Salvador empezará obra en distrito

Por medio de las redes sociales, las autoridades del distrito han confirmado que los ciudadanos podrán disfrutar de renovaciones e implementación en al área que comprende al A.H. Laderas de Chillón I - Explanada.

Este domingo 15 de febrero, desde las 5:30 p.m., se celebrará la inauguración de la ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo Parque y Losa Multideportiva, ubicado a la altura de las manzanas "E" y "D" del A.H. mencionado.

FOTO: Municipalidad de Puente Piedra

"El desarrollo sigue llegando a Puente Piedra gracias al esfuerzo conjunto de los vecinos y el equipo municipal. ¡Tu participación es importante para seguir construyendo espacios de unión y bienestar para todos!", señala el mensaje final de la entidad.

De inmediato los usuarios reaccionaron de manera positiva a la acción de los representantes, dejando su respectivo comentario de respaldo en la plataforma oficial de Facebook en la que se compartió la información. "Muchas gracias Señor Alcalde, aquí estaremos esperándolo", se lee por parte de uno de los usuarios.

