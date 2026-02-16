Vecinos de San Juan de Miraflores gozarán de renovado espacio gracias a proyecto de la municipalidad

El distrito de San Juan de Miraflores sigue renovándose desde hace varios meses gracias a la gestión de sus autoridades, y por ello, viene generando diversas obras en favor de su población. Entre las más resaltantes están la creación de losas deportivas y el reacondicionamiento de diversos espacios comunitarios.

PUEDES VER: Municipalidad de Villa El Salvador anunció importante beneficio para familias este 2026

Continuando con la línea de desarrollo que se busca en la comunidad sanjuanina, los representantes decidieron anunciar la renovación de varias de las calles más populares en la zona de La Rinconada, las cuales habían sido desatendidas y no reflejaban un buen 'rostro' para el ambiente.

La ejecución de estos trabajos de remodelación se están llevando a cabo a lo largo de la Avenida Edilberto Ramos y también en sus calles aledañas, las cuales pronto lucirán mucho más óptimas en beneficio de la calidad de vida de los vecinos y vecinas en el sector.

Vecinos aprovecharán calles renovadas próximamente / FOTO: Municipalidad de San Juan de Miraflores

De acuerdo a la información brindada por la entidad municipal de San Juan de Miraflores, el área intervenida contará de ahora en adelante con nuevas pistas, veredas y muros de contención que se encargarán de brindar mucha más seguridad y tranquilidad a todas las familias que conforman el vecindario.

A través de las redes sociales oficiales de la comuna, se compartieron imágenes que evidencian cómo se vienen dando las labores en las vías mencionadas, y además, publicaron un mensaje final dirigido a todos los ciudadanos que serán favorecidos. "Una obra largamente esperada que ya no es promesa: es trabajo en ejecución, es maquinaria en movimiento, es transformación real.", se lee en lo escrito.

Finalmente, la municipalidad comunicó que sigue en el camino de progreso para su distrito, por lo cual reafirmó el compromiso que tiene con los habitantes por ofrecerles un mejor lugar para vivir.