MINEDU confirma las FECHAS CLAVE que debes tener en cuenta a poco del inicio de clases 2026

¡Queda muy poco! De acuerdo a lo que indica el calendario oficial de 2026, nos encontramos en la cuenta regresiva para que llegue el día en el que los alumnos de diferentes centros educativos del Perú puedan retornar a las aulas a continuar con el desarrollo de su aprendizaje en un nuevo ciclo lectivo.

Marzo es un mes clave para todos los niños, adolescentes y jóvenes del país, ya que tanto en instituciones públicas como privadas, se les da la bienvenida a otro año escolar en el cual vivirán varias semanas de clase y también periodos de vacaciones, que ya fueron organizados por el Ministerio de Educación (MINEDU).

Si eres un padre de familia o apoderado con un menor en etapa colegial, entonces es importante que puedas tener en cuenta y resaltar cada una de las fechas que se han establecido en el cronograma de MINEDU, pues durante el año se pasará por diversos bloques que tienen que conocerse.

Escolares volverán a clases el próximo mes de marzo / FOTO: MINEDU

Inicio de clases: fecha oficial

De acuerdo a lo que ha determinado la entidad correspondiente, todas las escuelas del Estado en el Perú tienen conocimiento claro sobre el comienzo de clases, pues fue fijado en el calendario para el próximo lunes 16 de marzo de 2026 y culminará exactamente el 18 de diciembre de 2026.

¿El inicio de clases es igual en colegios públicos y privados?

No. Aunque los colegios públicos empiezan con sus clases este lunes 16 de marzo, los que son particulares se alistan para comenzar días antes. En este caso quien programa el inicio de clases es el área directiva de cada institución, y mayormente se realiza en la primera semana del mes de marzo.

Calendario escolar 2026 por MINEDU

Semanas de gestión inicial: 2 al 13 de marzo

Primer bloque lectivo: 16 de marzo al 15 de mayo

Semana de gestión (vacaciones): 18 al 22 de mayo

Segundo bloque lectivo: 25 de mayo al 24 de julio

Semanas de gestión (vacaciones): 27 de julio al 7 de agosto

Tercer bloque lectivo: 10 de agosto al 9 de octubre

Semana de gestión (vacaciones): 12 al 16 de octubre

Cuarto bloque lectivo: 19 de octubre al 18 de diciembre

De esta manera, el MINEDU distribuye estratégicamente 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión en bloques alternos que logran estabilizar el desarrollo educativo con ciertos lapsos de planificación institucional.