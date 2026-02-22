- Hoy:
¿Se actualizó calendario escolar del MINEDU? Esto se sabe sobre el próximo inicio de clases
Los alumnos se preparan ante el pronto inicio de clases que se ha programado para el mes de marzo. Verifica AQUÍ las fechas clave.
El Ministerio de Educación (MINEDU) ha confirmado que en marzo de 2026 iniciará el año escolar tanto para colegios privados como públicos. Sin embargo, las fechas en ambos varían de acuerdo a lo que indica la entidad y las autoridades respectivas.
PUEDES VER: Resultados COAR 2026: LINK para ver la lista de postulantes aptos a la primera fase a nivel nacional
De acuerdo a la última información brindada, se aprobó un cronograma que organiza el año académico en bloques de semanas lectivas y semanas de gestión, con la finalidad de que se pueda efectuar de manera correcta el aprendizaje de los alumnos.
Frente a esta situación, muchos padres de familia en el Perú están a la expectativa por conocer a detalle qué dice el calendario oficial de fechas para lo que será el regreso a clases. Revisa los datos CONFIRMADOS.
Colegios públicos inician clases en marzo de 2026 / FOTO: MINEDU
¿Cuándo inician las clases?
El Ministerio de Educación publicó el calendario oficial del año escolar 2026 mediante la Resolución Ministerial N.° 501-2025, en la que indica que los estudiantes de los colegios públicos iniciarán sus clases el lunes 16 de marzo.
Calendario escolar 2026
- Primer bloque de semanas de gestión: Del 2 al 13 de marzo
- Primer bloque de semanas lectivas: Del 16 de marzo al 15 de mayo
- Segundo bloque de semanas de gestión (vacaciones): Del 18 al 22 de mayo
- Segundo bloque de semanas lectivas: Del 25 de mayo al 24 de julio
- Tercer bloque de semanas de gestión (vacaciones): Del 27 de julio al 7 de agosto
- Tercer bloque de semanas lectivas: Del 10 de agosto al 9 de octubre
- Cuarto bloque de semanas de gestión (vacaciones): Del 12 al 16 de octubre
- Cuarto bloque de semanas lectivas: Del 19 de octubre al 18 de diciembre
- Quinto bloque de semanas de gestión: Del 21 al 31 de diciembre
