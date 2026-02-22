¿Se actualizó calendario escolar del MINEDU? Esto se sabe sobre el próximo inicio de clases

El Ministerio de Educación (MINEDU) ha confirmado que en marzo de 2026 iniciará el año escolar tanto para colegios privados como públicos. Sin embargo, las fechas en ambos varían de acuerdo a lo que indica la entidad y las autoridades respectivas.

De acuerdo a la última información brindada, se aprobó un cronograma que organiza el año académico en bloques de semanas lectivas y semanas de gestión, con la finalidad de que se pueda efectuar de manera correcta el aprendizaje de los alumnos.

Frente a esta situación, muchos padres de familia en el Perú están a la expectativa por conocer a detalle qué dice el calendario oficial de fechas para lo que será el regreso a clases. Revisa los datos CONFIRMADOS.

Colegios públicos inician clases en marzo de 2026 / FOTO: MINEDU

¿Cuándo inician las clases?

El Ministerio de Educación publicó el calendario oficial del año escolar 2026 mediante la Resolución Ministerial N.° 501-2025, en la que indica que los estudiantes de los colegios públicos iniciarán sus clases el lunes 16 de marzo.

Calendario escolar 2026