¿Hay cambios en el calendario escolar 2026? Esto dice MINEDU sobre el próximo inicio de año lectivo

El inicio del año escolar está programado para llevarse a cabo durante el próximo lunes 16 de marzo de 2026, por lo cual, los padres de familia en el Perú ya se alistan para lo que será este nuevo periodo y todo lo que implica, desde el pago de la matrícula hasta la compra de útiles o uniformes.

Frente a este cercano comienzo de clases, el Ministerio de Educación (MINEDU) ha confirmado las fechas exactas en las que se desarrollará cada bloque estudiantil, tanto para temporada de estudio en las aulas, como para la de vacaciones programadas en el calendario oficial.

Hace poco se registraron algunos cambios en los días ya establecidos, por lo cual es importante conocer cuál es la información oficial bajo la que se regirán los alumnos y maestros durante todo el año lectivo 2026 que tendrá su inauguración en solo un mes más. Revisa los últimos datos publicados por la entidad.

¿Inicio del año escolar aplica para colegios públicos y privados?

La fecha responde a las instituciones públicas y también a las privadas, sin embargo, se debe tener presente que los colegios particulares podrían adelantar sus actividades a principios de marzo.

Escolares inician clases el próximo lunes 16 de marzo / FOTO: MINEDU

Calendario escolar MINEDU 2026

Primer bloque de gestión: 2 al 13 de marzo de 2026

Primer bloque lectivo: 16 de marzo al 15 de mayo de 2026 (9 semanas)

Segundo bloque de gestión: 18 al 22 de mayo de 2026

Segundo bloque lectivo: 25 de mayo al 24 de julio de 2026 (9 semanas)

Tercer bloque de gestión: 27 de julio al 7 de agosto de 2026

Tercer bloque lectivo: 10 de agosto al 9 de octubre de 2026 (9 semanas)

Cuarto bloque de gestión: 12 al 16 de octubre de 2026

Cuarto bloque lectivo: 19 de octubre al 18 de diciembre de 2026 (9 semanas)

La calendarización del año escolar 2026 debe tenerse en cuenta siempre, ya que ofrece la oportunidad de organizarte si tienes hijos en edad escolar o trabajas en el sector educativo. De esta manera, también se puede realizar la planificación de vacaciones familiares y diferentes actividades para los periodos libres.