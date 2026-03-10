- Hoy:
Mr. Peet revela que tiene que hacer Girotti y Ramos para ser titulares en Alianza: “Tendrán que…”
El periodista deportivo no dudó en aconsejar a ambos delanteros tras la victoria frente a Melgar.
En una reciente edición del programa ‘Madrugol’, Peter Arévalo habló luego de la victoria de Alianza Lima frente a Melgar, donde dio sus impresiones acerca del futuro de la delantera blanquiazul. Para Arévalo, actualmente el gran nivel que demuestra Paolo Guerrero opaca las posibilidades de Federico Girotti y Luis Ramos.
En sus palabras, señaló que sigue confiando en que ambos jugadores darán grandes satisfacciones a Alianza. No obstante, mencionó que es muy difícil quitarle el puesto a Guerrero, por lo que no dudó en revelar lo que deberán hacer estos dos jugadores para ganarse la titularidad.
Mr. Peet revela qué tienen que hacer Girotti y Ramos
En sus palabras, señaló que lo ideal es esperar antes que realizar alineaciones extrañas como colocar a Girotti de mediapunta.
"Repito: sigo confiando en que Girotti y Ramos nos van a dar satisfacciones; no tengo dudas. Pasa que sacarle el puesto a Paolo Guerrero, con el nivel que está mostrando, es muy jodi... Pero antes que utilizar a Girotti de mediapunta o tirado por la banda, es mejor esperar, porque hoy a Paolo no hay quién le quite el puesto", empezó diciendo el periodista.
No obstante, ‘Peet’ no dudó en aconsejar a ambos jugadores, señalando que tienen que esperar su oportunidad para llegar a ser titulares en Alianza. "Quienes vinieron por el puesto de Paolo tendrán que esperar su oportunidad. Hoy sacarle el puesto a Guerrero es muy jodi... Paolo hoy es determinante por juego y también por goles", sentenció.
Próximo partido de Alianza Lima
Alianza Lima se medirá contra Deportivo Garcilaso en la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará el sábado 14 de marzo a las 6:00 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
