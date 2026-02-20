- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs. Sport Boys
- Boca Juniors vs Racing Club
- Puebla vs América
- Universitario
- Sporting Cristal
- Programación Liga 1
- Tabla Sudamericano de Clubes Vóley
Mr Peet no narrará el partido Alianza Lima vs. Sport Boys en L1 MAX: ¿Qué pasó con Peter Arévalo?
El reconocido periodista Mr Peet no narrará el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys por L1 MAX. ¿Qué pasó con Peter Arévalo? Te contamos los detalles.
Mr Peet es una de las figuras de L1 MAX y confeso hincha de Alianza Lima. Por ello, cuando la casa televisiva transmite los partidos de los blanquiazules, Peter Arévalo es el narrador. Sin embargo, para el duelo ante Sport Boys indicaron que Michael Cordero será el relator.
PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs Sport Boys HOY: el sorprendente once de Guede para volver al triunfo
En Estudio Fútbol, Ana Lucía Rodríguez informó que Peter Arévalo fue intervenido quirúrgicamente por una apendicitis; por ese motivo no narrará el duelo entre Alianza Lima vs. Sport Boys.
"Fue operado hoy en la mañana, le dio apendicitis. Le mandamos un gran abrazo, pronta recuperación. Peter, obviamente, no va a narrar el partido (entre blanquiauzles y rosados). Quien va a narrar es Michael Cordero; le deseamos todo lo mejor del mundo a Michael", indicó 'Analu'.
Alianza Lima y un partido clave ante Sport Boys
Como se sabe, el partido ante Sport Boys será muy importante para Pablo Guede. El estratega necesita que su equipo gane y demuestre un gran nivel para continuar en el cargo. Un resultado adverso significará su cese.
Incluso, en Modo Fútbol señalaron que Gustavo Álvarez es la opción que agrada mucho en los altos mandos de Alianza Lima. El ex U de Chile se encuentra libre y estuvo cerca de firmar con la selección peruana.
"En medio del momento tenso en Matute, en los altos mandos de Alianza Lima están viendo nombres de algunos entrenadores. Me dijeron que ha aparecido el nombre de Gustavo Álvarez; es un nombre que gusta y es una idea, aún no están negociando", señaló José Varela.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90