Mr Peet no narrará el partido Alianza Lima vs. Sport Boys en L1 MAX: ¿Qué pasó con Peter Arévalo?

Mr Peet es una de las figuras de L1 MAX y confeso hincha de Alianza Lima. Por ello, cuando la casa televisiva transmite los partidos de los blanquiazules, Peter Arévalo es el narrador. Sin embargo, para el duelo ante Sport Boys indicaron que Michael Cordero será el relator.

En Estudio Fútbol, Ana Lucía Rodríguez informó que Peter Arévalo fue intervenido quirúrgicamente por una apendicitis; por ese motivo no narrará el duelo entre Alianza Lima vs. Sport Boys.

"Fue operado hoy en la mañana, le dio apendicitis. Le mandamos un gran abrazo, pronta recuperación. Peter, obviamente, no va a narrar el partido (entre blanquiauzles y rosados). Quien va a narrar es Michael Cordero; le deseamos todo lo mejor del mundo a Michael", indicó 'Analu'.

Alianza Lima y un partido clave ante Sport Boys

Como se sabe, el partido ante Sport Boys será muy importante para Pablo Guede. El estratega necesita que su equipo gane y demuestre un gran nivel para continuar en el cargo. Un resultado adverso significará su cese.

Incluso, en Modo Fútbol señalaron que Gustavo Álvarez es la opción que agrada mucho en los altos mandos de Alianza Lima. El ex U de Chile se encuentra libre y estuvo cerca de firmar con la selección peruana.

"En medio del momento tenso en Matute, en los altos mandos de Alianza Lima están viendo nombres de algunos entrenadores. Me dijeron que ha aparecido el nombre de Gustavo Álvarez; es un nombre que gusta y es una idea, aún no están negociando", señaló José Varela.