0
Matrícula Digital 2026: ¿Qué hacer si tu hijo no consiguió vacante? Estos son los pasos a seguir

El MINEDU ha confirmado qué deberán hacer los padres de familia si es que su menor no obtuvo una vacante en el centro educativo al que postuló.

Daniela Alvarado
MINEDU: consulta qué hacer si tu menor no obtuvo vacante en colegio
MINEDU: consulta qué hacer si tu menor no obtuvo vacante en colegio | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
El Ministerio de Educación (MINEDU) ha confirmado que los padres de familia ya se encuentran en una nueva etapa a poco de iniciar el año escolar. Y es que desde el pasado 10 de febrero, ya tienen activa la opción para saber si se le asignó una vacante al estudiante o no.

Pronabec informó más detalles sobre la fecha de publicación de la lista de preseleccionados de Beca 18-2026.

PUEDES VER: Lista de preseleccionados de Beca 18-2026: ¿Pronabec confirmó la fecha de publicación? Revisa lo último

Del 19 al 28 de enero de 2026 se desarrolló exitosamente el proceso de Matrícula Digital en el país, una modalidad que facilitó a las familias el registro de sus solicitudes para inscribir a los menores en instituciones educativas públicas, todo por medio de una plataforma virtual habilitada.

Ahora que ha culminado este proceso, lo que corresponde es verificar qué respuesta dio el MINEDU sobre la obtención de vacantes en los respectivos colegios a los que se postuló, pero ante todo, saber qué hacer en el caso de que haya resultado un rechazo.

MINEDU

La Matrícula Digital facilitó procesos de registro a familias peruanas / FOTO: MINEDU

Como se sabe, es posible que los alumnos no hayan logrado alcanzar un espacio en el centro educativo al que aspiraban, ya que no depende del orden de inscripción, sino de otros factores como el criterio de prioridad, los hermanos matriculados ya en la institución elegida, discapacidad del estudiante o la cercanía de la vivienda con la escuela.

Por este motivo, AQUÍ te dejaremos la GUÍA completa para entender qué acciones llevar a cabo si no se logró la vacante y cómo solucionar el problema rápidamente antes del comienzo del año lectivo que está programado para el próximo lunes 16 de marzo.

¿Qué hacer si el alumno no obtuvo vacante?

Aquellos escolares que no hayan sido aceptados en los centros educativos, tendrán la opción de presentar una nueva solicitud a partir del 23 de febrero. Tras ello, continúa el registro de los estudiantes admitidos en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE), el cual se realizará del 17 de febrero al 4 de marzo de 2026.

Calendario escolar 2026 según MINEDU

  • Gestión (Planificación previa) - Bloque 1: 2 al 13 de marzo
  • Primer periodo de clases - Bloque 2: 16 de marzo al 15 de mayo
  • Gestión (Evaluación intermedia) - Bloque 3: 18 al 22 de mayo
  • Segundo periodo de clases - Bloque 4: 25 de mayo al 24 de julio
  • Gestión (Vacaciones estudiantiles) - Bloque 5: 27 de julio al 7 de agosto
  • Tercer periodo de clases - Bloque 6: 10 de agosto al 9 de octubre
  • Gestión (Ajustes pedagógicos) - Bloque 7: 12 al 16 de octubre
  • Cuarto periodo de clases - Bloque 8: 19 de octubre al 18 de diciembre
  • Gestión (Cierre administrativo) - Bloque 9: 21 al 31 de diciembre

¿Quiénes podían acceder a la Matrícula Digital?

La modalidad virtual solo estuvo dirigida a los estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo público y a los que ejecutarán traslados entre instituciones educativas de educación básica regular.

