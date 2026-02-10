MINEDU: ¿Tu hijo alcanzó vacante para el año escolar 2026? Verifica el resultado desde HOY, 10 de febrero

¡Confirmado! El Ministerio de Educación (MINEDU) en el Perú, ha anunciado que desde este martes 10 de febrero de 2026, los padres de familia que inscribieron a sus menores a las respectivas instituciones bajo la modalidad de Matrícula Digital, ya pueden verificar si alcanzaron vacante.

Nos encontramos a poco tiempo de dar inicio con el nuevo año lectivo 2026, pues el día inicial ha sido programado para el próximo lunes 16 de marzo, por lo cual es importante que los alumnos se encuentren correctamente registrados en cada centro educativo y así no tenga inconvenientes con su ciclo.

Frente a esta situación, la plataforma de MINEDU anunció que oficialmente ya se puede ingresar a la web con el usuario y contraseña correspondiente, para comprobar si es que el menor consiguió la vacante solicitada semanas atrás en el proceso de registro.

MINEDU ofrece información sobre las vacantes de los alumnos en colegios públicos / FOTO: MINEDU

¿Cómo saber si mi hijo alcanzó vacante?

Por medio de la página web implementada por Minedu, los apoderados tendrán que colocar sus datos y de esta manera, comprobar la asignación para las instituciones educativas seleccionadas.

¿Qué verás al ingresar a plataforma de MINEDU?

Vacante asignada: quiere decir que el estudiante logró conseguir un cupo dentro de la institución elegida en el trámite incial.

quiere decir que el estudiante logró conseguir un cupo dentro de la institución elegida en el trámite incial. No alcanzó vacante: en este caso, se comunica que no hubo espacio para el escolar en el colegio, por lo que a partir del 23 de febrero tendrá una nueva oportunidad de matricularse al verificar en qué instituciones aún quedan vacantes.

¿Hasta cuándo será la asignación de vacantes?

Este proceso inició este 10 de febrero y se extenderá hasta el próximo lunes 16. Servirá para desistir de la vacante en caso se cambie de opinión. Después de ello, corresponde el registro en el SIAGIE, esto se realizará del 17 de febrero al 4 de marzo de 2026.

Calendario escolar de MINEDU