MINEDU 2026: ¿Cuándo inicia la asignación de las vacantes disponibles en colegios tras el cierre de inscripciones?

El Ministerio de Educación (MINEDU) ha anunciado que el pasado miércoles 28 de enero terminó el plazo para las inscripciones de los alumnos bajo la modalidad de Matrícula Digital 2026. Por este motivo, es necesario conocer qué viene ahora en el cronograma para continuar con el proceso.

El registro del usuario digital estaba habilitado desde el pasado 19 de enero, y el padre, madre o tutor legal del estudiante, tenía la tarea de hacer la solicitud correspondiente según los centros educativos que estaban habilitados para la gestión. Con esta acción no se aseguraba la matrícula directa, pero si permitía validar previamente los datos personales y académicos.

Ahora que este periodo ha terminado, es clave saber cuál es la siguiente etapa previo al inicio del año escolar, que está programado para el próximo lunes 16 de marzo. Verifica cuándo comenzará la segunda parte de este procedimiento y qué hacer para estar al tanto de la información.

MINEDU anuncia nueva etapa en proceso de matrícula 2026 / FOTO: MINEDU

Siguiente etapa de la matrícula vía MINEDU

Después del cierre de las inscripciones, las solicitudes serán revisadas por los encargados de cada institución educativa hasta el 9 de febrero. Así pues, del 9 al 16 de febrero, el sistema digital asignará las vacantes disponibles.

¿Cómo saber si conseguí vacante?

Los resultados podrán consultarse de manera directa en la plataforma, en la cual se avisará a los padres si es que lograron alcanzar una plaza o si deberán esperar a otros procesos complementarios.

Es fundamental que los padres o representantes legales tengan en todo momento un correo electrónico y un teléfono que se encuentre activo para recibir todas las notificaciones sobre el estado de la solicitud de vacante, enviadas por MINEDU.

Cronograma de matrícula del MINEDU 2026