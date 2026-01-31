¿Cuándo terminan las vacaciones escolares en 2026? Esto confirmó el MINEDU para colegios públicos

El Ministerio de Educación (MINEDU) ha organizado los periodos para las clases escolares por bloques que comprenden desde semanas de gestión hasta los días libres que tendrán los alumnos durante el nuevo año lectivo que está por comenzar muy pronto.

Desde hace algunas semanas, la entidad se encargó de que cada uno de los padres de familia o apoderados, tenga la información clara sobre cuándo retornarán a las aulas sus menores, lo cual también implica conocer hasta qué fecha se ha considerado temporada de vacaciones.

Por lo que se sabe, hubo algunos reajustes por parte de MINEDU hacia el calendario oficial para los escolares, pero ahora se puede confirmar que durante la tercera semana de marzo, los salones de clases volverán a estar ocupados por los estudiantes. Conoce a continuación los datos sobre el regreso.

MINEDU confirma calendario escolar para 2026 / FOTO: Ministerio de Educación

¿Hasta cuándo serán las vacaciones escolares?

De acuerdo a lo comunicado por MINEDU, las vacaciones que iniciaron el pasado 19 de diciembre de 2025 como cierre del año escolar para la mayoría de colegiales, estarán culminando el próximo domingo 15 de marzo de 2026, ya que el inicio de clases es solo un día después.

¿Cuándo empiezan las clases en 2026?

La normativa ya establecida por el Gobierno del Perú, indica que las clases escolares comenzarán el lunes 16 de marzo y terminará el viernes 18 de diciembre, según lo que determina la Resolución Ministerial n.° 501-2025-MINEDU.

Cronograma de vacaciones 2026

Primer bloque de vacaciones (1 semana): del 18 al 22 de mayo

Segundo bloque (2 semanas): del 27 de julio al 7 de agosto

Tercer bloque (1 semanas): del 12 al 9 de octubre

Vacaciones de fin de año (2 meses): Desde el 19 de diciembre.

¿Cuál es la edad mínima para matrícula de inicial en 2026?

La entidad del sector educativo, ha decidido que los menores deben cumplir tres años de edad hasta el 31 de marzo del año escolar correspondiente para tener la opción de matricularse.