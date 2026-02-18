Resultados Beca 18 2026: ¿Cuándo se publicará la lista de preseleccionados del Pronabec?

Beca 18 es un importante programa educativo del Estado peruano, ya que financia los estudios superiores a jóvenes con alto rendimiento académico y escasos recursos económicos. Sin embargo, actualmente enfrenta una complicada situación, al revelarse que no existe suficiente presupuesto para sostener las becas integrales, adicional, al retraso de la publicación de la lista de preseleccionados.

Si bien el Examen Nacional de Preselección (ENP) para Beca 18-2026 se llevó a cabo el domingo 16 de noviembre de 2025, hasta el momento no se da a conocer quienes aprobaron la evaluación. En este contexto, la directora del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), Paola Lobatón, brindó más detalles respecto a cuándo salen los resultados.

¿Cuándo sale la lista de preseleccionados de Beca 18 2026?

El pasado 13 de febrero, el ministro de Educación, Jorge Figueroa, realizó una conferencia de prensa donde reveló que el programa de Beca 18 atravesará diversos cambios con la finalidad de beneficiar a quienes realmente lo necesiten y cumplan con los principios de este beneficio educativo.

Por su parte, la directora de PRONABEC precisó respecto a la fecha de publicación de los resultados, que: "Estamos trabajando en ello como bien ha señalado ya en nuestra página aparecen los posts en los cuales van mencionando y será en esas mismas páginas y las del ministerio, donde daremos la fecha exacta.".

Pronabec anunció la fecha de publicación de Beca 18 2026

"Estamos por anunciar la lista de preseleccionados de Beca 18-2026, el primer grupo de becas y el cronograma definitivo. Recuerda revisar nuestras redes sociales para información oficial.", informó Pronabec mediante sus redes sociales. Se estima que en los próximos días se dará a conocer la lista de preseleccionados.