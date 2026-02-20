- Hoy:
Municipalidad de Lima realiza remodelación integral de importante avenida: vecinos de 5 distritos se benefician
La remodelación de esta avenida incluye mejores carriles, señalización e iluminación, aumentando la seguridad en esta importante arteria que conecta distritos.
Este último jueves 19 de febrero se realizó la ceremonia de inauguración de la avenida Brasil. La Municipalidad de Lima entregó la obra que luce con una renovada calzada de carriles centrales y auxiliares, que beneficiarán a más de medio millón de vecinos, ya que mejorará, tanto el transito vehicular como peatonal.
Esta renovada vía, que es una de las más importantes de la capital peruana debido a su extensión, conectividad y relevancia histórica, contará con mayor seguridad y orden tras las recientes intervenciones. Asimismo, facilita una conexión clave que va desde la avenida del Ejército hasta la Plaza Bolognesi.
Avenida Brasil se remodela, luciendo más ordenada y segura para la población.
Se sabe que los pobladores de los distritos Cercado de Lima, Breña, Jesús María, Pueblo Libre y Magdalena del Mar serán los beneficiarios directos, puesto que a diario transitan por la avenida Brasil y con las mejoras presentadas, podrán disfrutar de una mayor seguridad vial al contar con pistas en buen estado, señalización adecuada e iluminación, lo que al mismo tiempo, reducen accidentes.
Al evento de inauguración asistió el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien brindó algunas palabras a la ciudadanía respecto a estas acciones en la av. Brasil, que fueron ejecutadas por el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) y tuvo una inversión de 9.8 millones de soles.
"Estamos hablando de una de las arterias más importantes de Lima, un eje estratégico que conecta cinco distritos, dinamiza la economía local y facilita el desplazamiento diario de miles de conductores, comerciantes y peatones", señaló el burgomaestre. "No solamente es asfalto, no solamente es señalización o pintado; es también un espacio que nos permita movernos con dignidad", agregó.
Esta mejora en la av. Brasil beneficiará a más de medio millón de vecinos.
Por otro lado, se precisó que las labores incluyeron más de 109 mil m² de reparaciones superficiales y más de 2500 m² de intervenciones profundas en pavimento flexible y mixto. Del mismo modo, se incorporó un sistema integral de señalización horizontal y vertical, que refuerzan la seguridad vial.
