San Juan de Miraflores renueva zona clave en bienestar de conductores y peatones: habrá mayor seguridad vial
La Municipalidad de San Juan de Miraflores anunció que principales vías recibirán atención con la finalidad de seguir avanzando como distrito.
Los vecinos y vecinas de San Juan de Miraflores han recibido excelentes noticias en los últimos meses por el anuncio de diferentes obras realizadas en puntos estratégicos del distrito, las cuales siguen desarrollándose por el bienestar de la comunidad.
En este contexto, las autoridades de la comuna decidieron seguir en marcha con los diferentes proyectos que han ido planificando, entre ellos, las renovaciones de pistas y veredas para evitar que los peatones y conductores tengan problemas al transitar por las zonas.
De esta manera, por medio de sus redes sociales, se llevó a cabo el pintado y reforzamiento de la señalización horizontal en diferentes calles del distrito, todo con la finalidad de brindar una óptima seguridad vial y además, mayor protección a quienes pasan a diario.
"Recordamos a todos los conductores que el cruce peatonal se respeta. La preferencia siempre es del peatón. Detenerse unos segundos puede salvar una vida.", se lee en parte del comunicado que dieron los representantes vía plataforma web.
Distrito mejora zonas para bienestar de peatones y conductores / FOTO: Municipalidad de San Juan de Miraflores
En las imágenes del carrete publicado, se puede evidenciar que esta vez el punto intervenido por la gestión de la entidad municipal, fue el cruce de la Avenida San Juan con Billinghurst. Zona clave para muchos, pues se trata de una vía que une calles principales.
Asimismo, la comuna exhortó a los ciudadanos a respetar las líneas blancas que se acaban de remodelar, disminuir la velocidad y también manejar con responsabilidad para evitar que se puedan generar futuros accidentes.
