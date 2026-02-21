- Hoy:
Municipalidad de San Juan de Miraflores inicia obra para reforzar seguridad de vecinos en Pamplona Alta
La entidad municipal de San Juan de Miraflores celebró la llegada de un nuevo proyecto en beneficio de toda la comunidad vecina.
El compromiso que la Municipalidad de San Juan de Miraflores tiene con su comunidad, se viene reforzando cada vez más con la llegada de nuevas obras, proyectos, campañas y beneficios en general que aportan en el bienestar de cada uno de los vecinos en los diferentes puntos.
El distrito ha venido destacando en los últimos meses por las construcciones y remodelaciones que se han realizado en zonas vulnerables, y esta vez no será diferente, ya que ha anunciado oficialmente el inicio de una producción que favorecerá a Asentamiento Humano.
Así pues, a través de sus redes sociales, las autoridades sanjuaninas confirmaron que el pasado viernes 20 de febrero han hecho realidad la entrega del expediente técnico para la obra "Construcción de Muro de Contención en el Psje. Los Geranios y Psje. Los Claveles del A.H. Bellavista I, Nueva Rinconada - Zona Pamplona Alta"
En las imágenes publicadas por los representantes de la comuna, se puede evidenciar a los vecinos y vecinas felices por el anuncio que al fin le da solución a un problema que estuvo latente por largos años.
Vecinos celebran la llegada de nueva obra / FOTO: Municipalidad de San Juan de Miraflores
"Hoy no solo entregamos un documento. Hoy entregamos esperanza, tranquilidad y futuro para muchas familias de nuestra querida Nueva Rinconada.", se lee en parte del mensaje compartido por la plataforma de Facebook de la entidad municipal.
De esta manera, se da un paso importante a seguir mejorando el desarrollo del distrito, pues este plan ya puesto en marcha, permitirá proteger viviendas, reforzar la seguridad de la población y además, seguirá construyendo una zona más segura y ordenada para todos los habitantes.
