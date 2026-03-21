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¡CONFIRMADO! Pago de pensiones ONP inicia el jueves 9 de abril: ¿Quiénes son los primeros en cobrar?
Jubilados de ONP cobrarán sus pensiones de abril desde el próximo jueves 9. Conoce AQUÍ si te corresponde estar en el primer grupo de beneficiarios.
Oficialmente terminaron los depósitos correspondientes al mes de marzo para todos los ciudadanos pensionistas que pertenecen a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), por lo cual, ahora corresponde continuar con el cronograma confirmado para abril de 2026.
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Este sábado 21 de marzo se acabó la entrega de pagos para los registrados bajo la modalidad de pensión a domicilio, dando pase a lo que será un nuevo mes de distribución por parte de la entidad. Así pues, los jubilados están próximos a iniciar otro periodo en el que podrán cobrar su dinero a través de agencias bancarias, cajeros automáticos y agentes autorizados.
Como se sabe, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó a fines del 2025 la organización anual mensualizada para el pago de las remuneraciones y pensiones en la administración pública que se aplicará durante el año fiscal 2026. Sabiendo esto, AQUÍ podrás conocer quiénes son los primeros en cobrar.
Pagos de ONP se realizarán desde el 9 de abril para pensionados / FOTO: Banco de la Nación
Cronograma de pagos abril 2026 en ONP
Es importante recalcar que, la fecha de pago de estos abonos se ordenan según la primera letra del apellido paterno de cada uno de los pensionistas.
Decreto Ley Nº 19990:
- A - C: 9 de abril.
- D – L: 10 de abril.
- M – Q: 13 de abril.
- R – Z: 14 de abril.
- Convenios internacionales: 15 de abril.
- Incluye pensionistas Ley N° 27803
- Pago a domicilio: del 15 al 24 de abril.
Decreto Ley N° 18846:
- Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.
- Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 17 al 24 de abril.
Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo:
- Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.
- Pago a domicilio (pensiones por encargo): del 17 al 24 de abril.
Ley N° 30003 pensionistas pesqueros:
- Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.
- Pago a domicilio: del 17 al 24 de abril.
Ley N° 26790 - pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo:
- Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.
- Pago a domicilio: del 17 al 24 de abril.
Canales de atención de ONP
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) atiende de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. El canal principal es onpvirtual.pe (24/7) y la central telefónica "ONP Te escucha" al (01) 634-2222.
¿Cómo solicitar clave virtual de la ONP?
- Ingresa a onpvirtual.pe.
- Selecciona "Tu zona segura" y luego "Quiero mi clave virtual".
- Completa el formulario con tu DNI, datos personales y de contacto.
- Finalmente, recibirás un código de seguridad en tu correo electrónico para generar una clave.
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