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¿Qué bancos abrieron en feriado largo de Semana Santa 2026? Horario de atención del BCP, BBVA, Banco de la Nación y más

Conoce cuál fue el horario de atención de los bancos a nivel nacional durante el feriado largo, para realizar algún trámite urgente en Semana Santa.

Angie De La Cruz
¿Atenderán los bancos en feriado de Semana Santa? Horarios del BCP, BBVA, Interbank y más.
¿Atenderán los bancos en feriado de Semana Santa? Horarios del BCP, BBVA, Interbank y más. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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Con la llegada de la Semana Santa 2026, miles de personas aprovecharon el feriado largo que puede extenderse hasta cuatro días consecutivos. Según el calendario, el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) fueron jornadas no laborables tanto para el sector público como para el privado, por lo que diversos establecimientos suspenden sus actividades.

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En este marco de Semana Santa, es importante conocer qué sucedió con la atención de los bancos, como BCP, BBVA, Interbank y otros, puesto que fue posible que algún cliente haya necesitado realizar un trámite de urgencia o de último momento. Por ello, te informamos cuál fue el horario de las entidades financieras en Perú.

Horario de atención de bancos en feriado largo de Semana Santa 2026

BCP

El Banco de Crédito del Perú (BCP) no brinda atención en sus sedes a nivel nacional durante el Jueves Santo y el Viernes Santo; sin embargo, los usuarios podrán realizar sus operaciones mediante la banca móvil, cajeros automáticos, la billetera digital (Yape) y agentes. La atención presencial se retoma el sábado 4 de abril.

BBVA Continental

El BBVA no atiende en sus agencias los días 2 y 3 de abril debido al feriado largo por Semana Santa. Pero los usuarios podrán realizar consultas y operaciones a través de sus plataformas digitales. En cuanto al sábado 4 de abril, se retomó la atención presencial en sus oficinas.

Semana Santa

Los bancos a nivel nacional no brindarán atención presencial en Semana Santa.

Interbank

Interbank tampoco brinda atención presencial durante el Jueves Santo y el Viernes Santo; 2 y 3 de abril, correspondiente. No obstante, se podrá realizar operaciones a través de los cajeros automáticos y la banca digital. Sus oficinas retomaron la atención habitual el sábado 4 de abril.

Banco de la Nación

La entidad financiera del Estado peruano no abre sus sedes a nivel nacional este 2 y 3 de abril. Sin embargo, ante cualquier consulta o trámite por ejecutar, el público podrá acceder a su plataforma móvil para realizar pagos, depósito o transferencias económicas.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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