Sedapal CONFIRMA corte de agua este jueves 9 de abril: diversos distritos de Lima no tendrán servicio
¡Toma tus precauciones! Para este 9 de abril, Sedapal ha programado un corte de agua en diversos puntos de la capital y no habrá servicio por muchas horas.
De manera diaria, Sedapal realiza corte de agua en diversos puntos de Lima Metropolitana, por lo que es importante que la población se mantenga informada respecto a las zonas afectadas y horario de suspensión del servicio de agua potable. En esta nota de Líbero te contamos toda la información respecto al corte programado para este jueves 9 de abril.
Corte de agua este jueves 9 de abril: distritos de Lima y horarios
Ate
Diferentes sectores del distrito de Ate no contarán con el servicio de agua potable este 9 de abril. El horario de corte será desde las 12.00 p. m. (para el sector 176) o 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.
- A.H. María Jesús Espinoza
- A.H. Señor de Muruhuay
- Asoc. Viv. Evangelista Pentecostal
- Asoc. Viv. Alto Monterrey
- A.H. María Jesús Espinoza
- A.H. Monterrey zona A
- A.H. Monterrey zona B
- Asoc. El Lúcumo - Esquema Pariachi, CR 114
- A.H. Huaycan Zona A
- A.H. Huaycan Zona C
- A.H. Huaycán Zona D
- A.H. Huaycan Zona E
- A.H. Huaycan Zona F
- A.H. Huaycan Zona G
- A.H. Huaycan Zona L
- A.H. Huaycan Zona N
- A.H. Huaycán Zona O
- A.H. Huaycán Zona P
- P.J. Proyecto Especial Huaycán Zona B-CR 117
- Coop. Manylsa Ltda. 476, CR-P2, R-P3, R-P4, R-P5
- Asoc. Villa del Periodismo
- Asoc. Villa La Campiña
- Asoc. Terrazas del Pueblo CR-P3, R-P3, R-P4
- Asoc. La Roncadora
- Coop. Las Lomas de Palao
- Asoc. Sol y Campo
- Junta Vecinal Villa Hermosa
- Asoc. Brisas del Centro
- Coop. Arte y Cultura
- Asoc. C.P. Santa Clara
- Asoc. C.P. 1 de Enero
- Junta Vecinal 6 de Noviembre
- Asoc. Las Violetas, R-P1, R-P2, R-P5, R-P0, R-P02
- Asoc. Las Viñas
- Asoc. El Golf
- Asoc. San Antonio
- Asoc. Valle del Mantaro
- Coop. Ramiro Prialé
- Asoc. 26 de Mayo
- Prog. Viv. Andrés A. Cáceres
- Asoc. Corazón de Jesús
- Asoc. Segundo Mercado López
- A.H. Los Jardines
- Asoc. Hijos de Collanac
- Asoc. Señor Huayllay.
Vecinos de Lima deberán juntar agua debido al corte del 9 de abril.
San Juan de Lurigancho
Sedapal realizará trabajos de limpieza de reservorio en el sector 105 de San Juan de Lurigancho, por lo que los vecinos no contarán con el servicio en un horario de 1.00 p. m. a 10.00 p. m.
- P.J. San Hilarión
- Urb. San Ignacio
- A.H. San Hilarión Comité 53
- Agru. Familiar Lomas Del Sagrado Madero P.J. Sagrado Madero
- Asoc. San Hilarión
- A.H. San Hilarión Ampliación
- A.H. San Hilarión Santa Rosa Ampliación
- A.H. 23 de Octubre
- P.J. San Hilarión
Independencia
Desde las 12.00 m. hasta las 8.00 p. m., el sector 333 de Independencia no contará con el servicio de agua potable debido a trabajos de limpieza de reservorio.
- A.H. Pampa de la Independencia
- P.J. Independencia
- A.H. Los Conquistadores
- P.J. El Progreso
- A.H. Comité 125 II Ampliación
- A.H. Comité Unificado Villa Canta
- A.H. Pampa de la Independencia
- U. Pop. Independencia
- P.J. Independencia
Magdalena
Vecinos del distrito de Magdalena deberán tomar sus precauciones, ya que desde las 8.00 a. m. a 8.00 p. m. no contarán con el suministro de agua potable.
- Urb. Oyague
- Cuadrante: Jr. Puente y Cortez (Jr. Ayacucho), Av. Brasil, Jr. Francisco Gonzales Pavón (Jr. San Martín), Jr. Yungay (Jr. Diego de Agüero)
- Asoc. Los Triunfadores
- Asoc. El Paraíso de Amauta
- A.H. Amauta zona B
- Condominio El Bosque
- Urb. La Puntilla
- Coop. Demsa
- A.H. Cerro Cruz de Santa Elena
- A.H. Nueva Luz
- Asoc. Santa Rosa de Huamanga
- Coop. Santa Elena
- Asoc. Las Flores
- Asoc. Villa Francia
- Asoc. Los Jardines
- Asoc. Los Geranios
- Urb. El Sol de Santa Clara
- Urb. Santa Clara
- Centro Poblado Alto Perú
- Condominio Las Torres
- Condominio Santa Clara
- Asoc. Niño Jesús I-II
- Asoc. La Estancia
- Asoc. Residencial Angamos
- Asoc. 30 de Agosto
- Asoc. Las Brisas
- Asoc. Urbana del Pilar
- Asoc. 6 de Diciembre
- Prog. Vivienda Santa María
- Coop. Huaychao
- Asoc. Nuevo San Remo
- Asoc. Los Cedros
- Urb. San Alfonso.
