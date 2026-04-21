¡Importante aviso! Sedapal ha informado sobre un nuevo corte de agua programado para este miércoles 22 de abril en varios distritos de Lima. La empresa de servicios públicos recomendó a los usuarios que consulten la lista de las zonas que sufrirán la suspensión del suministro. AQUÍ todo sobre la medida que busca realizar trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución.

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Sedapal confirma corte de agua en Lima para este 22 de abril: estos son los distritos afectados y horarios

Sedapal, a través de su canal de difusión en WhatsApp, pidió a sus usuarios total comprensión ante el corte de agua programado en varios sectores de la capital. A continuación, los distritos afectados.

La Molina: Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m. En la Urbanización Las Colinas, la Urbanización La Capilla, la Asociación de Vivienda Ventracom Super Mz. U4, la Urbanización Portada del Sol II etapa y la Asociación de Vivienda Ventracom Super Mz. U3. Las áreas afectadas comprenden los circuitos CR-247, CR-248 y CR-249.

Desde las 12.00 m. hasta las 11.50 p. m., se llevarán a cabo cortes en el suministro en el Urban Club Campestre La Laguna y en la Urbanización Las Lagunas de La Molina. Y con ello, las calles Jr. La Laguna, La Quebrada, Los Álamos, Jr. El Refugio y El Pinar.

Sedapal confirma corte de agua en Lima para este 22 de abril: estos son los distritos afectados y horarios.

Lima Cercado: Desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m. Las zonas afectadas son la Urbanización Avep en su segunda etapa, el Centro Habitacional Antúnez de Mayolo, la Urbanización Pando en su tercera etapa y la Urbanización Las Brisas en su segunda etapa. Con ello, las calles Jr. Santa Francisca, Av. Bertello, Av. La Alborada, Jr. Rodavero, Jr. Santa Teodosia, Av. Santa Bernardita, así como todas las vías interiores de esta área.

Desde las Las zonas afectadas son la Urbanización Avep en su segunda etapa, el Centro Habitacional Antúnez de Mayolo, la Urbanización Pando en su tercera etapa y la Urbanización Las Brisas en su segunda etapa. Con ello, las calles Jr. Santa Francisca, Av. Bertello, Av. La Alborada, Jr. Rodavero, Jr. Santa Teodosia, Av. Santa Bernardita, así como todas las vías interiores de esta área. San Juan de Lurigancho: Desde las 10.00 a. m. hasta las 6.00 p. m. Los puntos de encuentro incluyen A.H. Nueva Juventud, A.H. UPIS Huáscar Gpo. XII, A.H. Huáscar - Sector Los Claveles, C.E. Ricardo Palma, A.H. El Rosal Alto, A.H. 24 de Abril, AF Los Portales 18 de Enero, AF Cruz de Calvario, A.H. Tres Cruces, A.H. Las Terrazas de San Juan - sector Virgen del Carmen, A.H. Corazón de Jesús, A.H. 11 de Mayo, A.H. Alto Casuarinas, A.H. Los Claveles II, A.H. El Pedregal, A.H. Jaime Yoshiyama, A.H. PI Futuro 2000 - sector 30 de abril, Agrup. Cruz de las Lomas, A.H. Nueva Jerusalén, Agrup. 8 de Diciembre, A.H. PI Futuro 2000 - sector La Libertad, A.H. 20 de Enero y A.H. Sol de Oro.

Otros distritos afectados por el corte de agua

También estarán sin suministro de agua en los distritos de Surquillo y Puente Piedra

El servicio de agua será interrumpido en Surquillo desde las 12.00 m. hasta las 11.00 p. m. Las áreas afectadas comprenden el cuadrante delimitado por la Av. Domingo Orué, Av. General Recavarren, Jr. Salaverry, Jr. Manuel Irribarren, Av. Angamos Este y Av. Paseo de la República.

En el caso de Puente Piedra se suspenderá el suministro en diversas zonas. Se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias ante esta interrupción.