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¿Te corresponde la CTS? PAGOS empiezan HOY, lunes 4 de mayo: esta es la fecha límite que tiene tu empleador para depositarte
La entrega de la CTS se realizará dentro de poco. Todo trabajador privado formalizado, durante este 2026, podrá retirar hasta el 100% de sus fondos acumulados.
¡Atención! En este mes de mayo se efectuará el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores del sector privado. Este beneficio laboral actúa como un seguro ante el desempleo, brindando una importante protección económica en momentos de necesidad. No obstante, en los últimos años, las leyes de retiro han permitido que los empleados usen estos fondos para otros gastos en sus hogares.
Es importante saber que, si tu empleador cuenta con los recursos necesarios, el pago de la CTS puede realizarse anticipadamente. ¿Cuál es la fecha límite para el depósito? AQUÍ todos los detalles.
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Ya se puede realizar el pago de CTS: esta es la fecha máxima que tiene tu empleador para depositarte
La Ley establece que el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) debe realizarse en tu cuenta bancaria antes del 15 de mayo. Sin embargo, la guía oficial y actual del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) señala que este abono puede efectuarse a lo largo de toda la quincena.
Ya se puede realizar el pago de CTS: esta es la fecha máxima que tiene tu empleador para depositarte.
El MTPE aclara que 'el empleador debe realizar el depósito de la CTS semestralmente, dentro de los primeros quince días naturales de los meses de mayo y noviembre'. Por ello, a partir de este lunes 4 de mayo, tu empleador tiene la posibilidad de realizar este importante pago.
Debes tomar en cuenta que el abono de la CTS se puede dar en cualquier momento de la quincena de mayo, con el 15 como fecha límite. Si el depósito no se realiza dentro de este plazo, el empleador puede enfrentar graves sanciones impuestas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).
¿Cuánto es el depósito de la CTS? ¿Es igual para todos?
Mauricio Matos, del Área Laboral de EY Perú, explicó que, en el caso de las medianas y grandes empresas, los trabajadores que hayan cumplido con el período semestral completo recibirán el 50% de su remuneración, además de un sexto de la gratificación correspondiente a diciembre de 2025.
En situaciones donde no se complete este tiempo, el empleado solo obtendrá un sexto del sueldo por cada mes trabajado, lo que incluye el sexto de la gratificación de diciembre. Vale añadir que el monto a percibir depende del salario del trabajador y de otras consideraciones.
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