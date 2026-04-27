¿Cuándo depositan la CTS en 2026? Conoce si podrás retirar el 100 % de tus fondos

¡Ya llega el pago! El depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) se abonará hasta el próximo viernes 15 de mayo y los trabajadores del sector privado podrán disponer del 100 % de sus fondos, luego que el Congreso de la República extendiera la libre disponibilidad del abono.

¿Hasta cuándo se podrá retirar el 100 % de la CTS este 2026?

De acuerdo a lo establecido por la Ley N.° 32322, el retiro del 100 % de la Compensación por Tiempo de Servicios estará permitido de manera excepcional hasta el 31 de diciembre de 2026. Por lo que los trabajadores podrán disponer libremente de todos sus fondos acumulados en cualquier momento dentro de ese plazo.

“Se autoriza, por única vez y hasta el 31 de diciembre del 2026, a los trabajadores, comprendidos en los alcances del Decreto Legislativo 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo 001-97-TR, a disponer libremente del 100% de los depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición”, indica la normativa.

El depósito de la CTS debe efectuarse hasta el 15 de mayo de 2026.

Cabe señalar que los beneficiarios de este derecho laboral son los trabajadores formales del sector privado que se encuentran en planilla y cumplan ciertos requisitos básicos, como haber trabajado al menos una jornada mínima de 4 horas diarias y estar bajo un régimen laboral.

¿En qué fechas depositan la CTS en este 2026?

La CTS se deposita en dos fechas clave del año: el primer abono debe realizarse hasta el 15 de mayo, correspondiente al periodo trabajado entre noviembre de 2025 y abril de 2026, mientras que el segundo depósito se efectúa hasta el 15 de noviembre, por el tiempo laborado entre mayo y octubre de 2026.