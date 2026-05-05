Universitario se ilusiona con firmar a destacado entrenador para buscar el título: "Argentino..."

Universitario de Deportes atraviesa un proceso de reestructuración luego de haber quedado prácticamente fuera de la pelea por el título del Torneo Apertura de la Liga 1. Si bien el equipo está enfocado en su participación en la Copa Libertadores, la directiva se moviliza para asegurar a su nuevo entrenador. En ese sentido, se conoció que ya sostuvo reuniones con posibles candidatos.

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Universitario se ilusiona con firmar a destacado entrenador para buscar el título

Recientemente, Franco Velazco reveló que el club tiene decidido contratar a un nuevo técnico para ocupar el banquillo crema y pondrá fin al interinato de Jorge Araujo. Bajo esa premisa, durante el programa 'Modo Fútbol', el periodista Gustavo Peralta informó que la directiva ya inició reuniones para definir a su nuevo DT.

Según indicó el periodista deportivo, las reuniones comenzaron el último lunes 4 de mayo, cuando la directiva de Universitario se reunió con un entrenador argentino que se encuentra como agente libre. Si bien no reveló el nombre, añadió que no es el único, pues hay varios candidatos con los que la directiva se reunirá en los próximos días.

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"Desde ayer están viendo las posibilidades de conversar con técnicos. Ayer empezaron con un técnico argentino que está sin trabajo y no dirigió en Perú. Hoy hay otro más y así en los siguientes días. Ojo también con las novedades del director deportivo que puede haber en la semana", señaló el comunicador.

Más adelante, Peralta señaló que la intención de la directiva es incorporar a un entrenador de renombre y con amplia trayectoria internacional, con el objetivo de evitar malos resultados en el futuro.

De igual manera, indicó que el club prepara al mismo tiempo la incorporación de su nuevo director deportivo y que, durante esta semana, pueden producirse novedades importantes sobre quién sucederá a Álvaro Barco.

¿Fabián Bustos sigue siendo opción en Universitario?

Por otra parte, Gustavo Peralta señaló que la opción del regreso de Fabián Bustos sigue sin registrar avances considerables, por lo que la directiva ya empezó a agilizar otras alternativas.

“No han vuelto a insistir con Fabián Bustos, la situación ha quedado igual, no se ha movido ni para atrás ni para adelante. Este jueves viaja Millonarios para enfrentar a Boston River, no sé si después cambie el panorama. Están viendo que pasa ahí, pero a la par ya empezaron las reuniones”, sentenció.