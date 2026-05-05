¿Se queda? Velazco sorprende al hablar sobre futuro de Araujo como DT de Universitario: “Prioridad…”

Universitario de Deportes hizo la tarea y sacó un importante triunfo ante Juan Pablo II por el Torneo Apertura. Tras el partido, el administrador crema, Franco Velazco, habló sobre lo mostrado por los jugadores, señalando que se encuentran comprometidos con conseguir el tetracampeonato.

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Pero esto no fue todo. Velazco también fue consultado sobre el futuro en el banquillo crema, en concreto sobre Jorge Araujo, y dio sorprendentes declaraciones sobre el trabajo que viene realizando Coco.

"Los jugadores están comprometidos con ganar el tetracampeonato y a mí me deja tranquilo porque en cada conversación y partido, ellos nos muestran ese compromiso. Es cuestión de agarrar regularidad, confianza y seguir ganando. Este es el segundo partido consecutivo y estamos empezando a agarrar la senda del triunfo", fueron las primeras palabras de Velazco para las cámaras de Inka Digital.

Franco Velazco sobre el futuro de Jorge Araujo como DT de Universitario

En un primer momento, el administrador de la ‘U’ habló sobre lo que vienen haciendo ‘Coco’ Araujo con el equipo crema, considerando que esta haciendo su mejor esfuerzo.

"Bien, Jorge 'Coco' Araujo siempre lo hemos dicho que es de la casa, está haciendo su mejor esfuerzo y felizmente lo está concretando, se está materializando con los triunfos, así que hay que tener un poco de paciencia", explicó.

A pesar de los buenos resultados que el técnico crema viene obteniendo, Velazco dejó en claro que seguirán buscando entrenador para Universitario, aunque precisó que no se van a apurar.

"Estamos en la búsqueda del técnico, no nos vamos a apurar. Hay que ser prolijos en la decisión del nuevo comando técnico y mientras tanto el 'Coco' tiene todo nuestro apoyo y creo que lo está haciendo de una excelente manera. Lo dije en conferencia de prensa, la idea a prioridad es traer un técnico con experiencia. Hoy por hoy todo nuestro apoyo a 'Coco' Araujo y la idea es traernos los tres puntos de Chile", finalizó.