Universitario sorprende con 'refuerzo' de peso para vencer a Coquimbo Unido por Libertadores
Universitario de Deportes desea ganar a Coquimbo Unido en Chile por la Copa Libertadores 2026 y por eso sorprende con refuerzo de lujo.
Universitario de Deportes se enfrentará a Coquimbo Unido por la cuarta jornada del grupo B de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, en Chile. Por eso, el club merengue se reforzó con un exjugador histórico para llegar motivado y ganar el partido ante el equipo chileno: estamos hablando de José Luis ‘Puma’ Carranza.
Universitario y su 'refuerzo' de peso para vencer a Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026
Universitario alista su viaje a Chile para enfrentarse a Coquimbo Unido y, entre los integrantes de la delegación crema, estará ‘Puma’ Carranza, quien asumirá una importante misión dentro del plantel.
El exjugador, ganador de ocho títulos con el conjunto merengue, estará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso para alentar a los futbolistas y buscar un triunfo valioso como visitante.
'Puma' Carranza será parte de la delegación de Universitario para vencer a Coquimbo Unido en Copa Libertadores
Cabe señalar que, en anteriores ocasiones, la presencia de José Luis ‘Puma’ Carranza ha resultado favorable para que los futbolistas de Universitario de Deportes obtuvieran buenos resultados en la Liga 1, y ahora se espera que ocurra lo mismo de cara a la Copa Libertadores 2206.
Universitario de Deporte vs Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026
Universitario jugará contra Deportes Tolima por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 el jueves 7 de mayo a las 7.00 p. m. en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, en Chile.
La victoria de cualquiera de los clubes ayudará a que ascienda y se coloque en zona de clasificación por encima del otro; sin embargo, una derrota lo dejaría con un pie fuera del certamen Conmebol.
