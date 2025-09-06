Preste atención, el dato que deben saber todos los afiliados de AFP sobre la reforma de pensiones

El sistema previsional en el Perú está por experimentar un cambio significativo que afectará a todos los ciudadanos mayores de 18 años. Según las recientes disposiciones normativas, a partir de junio de 2027, será obligatorio para todos los peruanos mayores de edad afiliarse a un sistema de pensiones, ya sea a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o a la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Esta medida forma parte de los esfuerzos del Estado para ampliar la cobertura previsional, reducir la informalidad en el sistema de pensiones y garantizar una jubilación digna a futuro para toda la población.

Actualmente, solo una parte de los trabajadores está afiliada a un sistema de pensiones formal; sin embargo, con esta normativa, se busca que la afiliación sea universal, generando mayor inclusión social y acceso a beneficios previsionales. A continuación, te contamos en detalle qué implica esta obligación, quiénes están comprendidos y cuáles serán los pasos a seguir para cumplir con esta nueva normativa.

¿Qué significa la obligatoriedad de afiliación a partir de junio de 2027?

Esta nueva regulación establece que todos los ciudadanos peruanos que cumplan 18 años o más deberán afiliarse a un sistema de pensiones formal. La afiliación podrá hacerse de manera voluntaria a una AFP, entidad privada que administra fondos de pensiones, o a la ONP, el sistema público de pensiones del Perú.

El objetivo principal es que nadie quede fuera de un sistema previsional que le permita recibir una pensión justa al llegar a la jubilación. Esto también implica que los empleadores y trabajadores deberán formalizar la relación laboral para asegurar que se realicen los aportes correspondientes.

¿Quiénes estarán obligados a afiliarse?

Todos los peruanos mayores de 18 años que se encuentren trabajando, ya sea en el sector formal o informal.

Los jóvenes que ingresen al mercado laboral a partir de junio de 2027, quienes deberán inscribirse en uno de los dos sistemas de pensiones.

Trabajadores independientes que, según el reglamento que emitirá el gobierno, también deberán realizar aportes para su pensión.

Beneficios y responsabilidades de la afiliación obligatoria

Beneficios:

Acceso a una pensión mensual una vez que se cumpla la edad y los requisitos mínimos para jubilar.

Protección social y seguridad económica durante la vejez.

Acceso a otros beneficios asociados como seguro de invalidez y sobrevivencia.

Responsabilidades:

Realizar aportes periódicos que se calculan sobre la base de ingresos declarados o comprobados.

Mantener actualizados los datos personales y laborales en el sistema previsional elegido.

En caso de cambiar de empleo o sistema, realizar los trámites correspondientes para la transferencia o nueva afiliación.

¿Qué hacer para afiliarse a una AFP o a la ONP?