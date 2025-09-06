Pago de pensiones ONP HOY, 6 de septiembre: ¿A qué afiliados les corresponde cobrar?

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya ha comenzado el proceso de pago de pensiones correspondientes a septiembre de 2025. Este mes, el calendario de abonos presenta variaciones respecto a lo habitual: el inicio de los pagos se ha anunciado oficialmente. ¿Qué se sabe al respecto?

Es importante resaltar que el 6 de septiembre de 2025 no es un día específico en el que la mayoría de afiliados a la ONP recibirán su pensión por cronograma, salvo excepciones, pues el pago ya habría comenzado el viernes 5 de septiembre. AQUÍ podrás conocer los detalles y qué afiliados podrían estar recibiendo o ya haber recibido su pensión en esa fecha.

Cronograma principal del régimen general (Ley 19990)

Según varias fuentes, este es el cronograma oficial escalonado por la inicial del apellido paterno:

Viernes 5 de septiembre: A – C

Lunes 8 de septiembre: D – L

Martes 9 de septiembre: M – Q

Miércoles 10 de setiembre: R – Z

Martes 15 de setiembre (convenios internacionales / Ley 27803)

¿Quiénes podrían cobrar el sábado 6 de septiembre de 2025?

De acuerdo con la información, los pensionistas del régimen general ONP (Ley 19990) cuyos apellidos paternos comiencen con letras A, B o C podrían haber acudido al cobro de su pensión el sábado 6 de septiembre.

Otros regímenes previsionales

Además del régimen general, otros sistemas también tienen fechas asignadas para septiembre: