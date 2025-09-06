0
Portugal vs Armenia EN VIVO por las Eliminatorias UEFA

Pago de pensiones ONP HOY, 6 de septiembre: ¿A qué afiliados les corresponde cobrar?

El pago de ONP para los afiliados, ha iniciado el pasado viernes 5 de septiembre, y muchos se preguntan a quiénes les corresponde cobrar este fin de semana.

Daniela Alvarado
ONP 2025: revisa el pago que se entrega este 6 de septiembre
ONP 2025: revisa el pago que se entrega este 6 de septiembre
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya ha comenzado el proceso de pago de pensiones correspondientes a septiembre de 2025. Este mes, el calendario de abonos presenta variaciones respecto a lo habitual: el inicio de los pagos se ha anunciado oficialmente. ¿Qué se sabe al respecto?

Retiro ONP: conoce sobre los detalles del posible desembolso

Retiro ONP 2025 | Estos serían los afiliados beneficiarios con el posible retiro de hasta S/ 21,400

Es importante resaltar que el 6 de septiembre de 2025 no es un día específico en el que la mayoría de afiliados a la ONP recibirán su pensión por cronograma, salvo excepciones, pues el pago ya habría comenzado el viernes 5 de septiembre. AQUÍ podrás conocer los detalles y qué afiliados podrían estar recibiendo o ya haber recibido su pensión en esa fecha.

Cronograma principal del régimen general (Ley 19990)

Según varias fuentes, este es el cronograma oficial escalonado por la inicial del apellido paterno:

  • Viernes 5 de septiembre: A – C
  • Lunes 8 de septiembre: D – L
  • Martes 9 de septiembre: M – Q
  • Miércoles 10 de setiembre: R – Z
  • Martes 15 de setiembre (convenios internacionales / Ley 27803)

¿Quiénes podrían cobrar el sábado 6 de septiembre de 2025?

De acuerdo con la información, los pensionistas del régimen general ONP (Ley 19990) cuyos apellidos paternos comiencen con letras A, B o C podrían haber acudido al cobro de su pensión el sábado 6 de septiembre.

Otros regímenes previsionales

Además del régimen general, otros sistemas también tienen fechas asignadas para septiembre:

  • Decreto Ley 18846 (Seguro Social Obrero), Ley 20530 (pensiones por encargo), Ley 30003 (pensionistas pesqueros) y Ley 26790 (trabajo de riesgo):
  • Abono en cuenta bancaria: jueves 11 de septiembre.
  • Pago a domicilio: del 14 al 21 de septiembre.
  • Convenios internacionales (Ley 27803) tienen su abono el martes 15 de septiembre
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

