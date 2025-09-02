Esta es la pensión máxima para jubilados de la ONP: cómo acceder a este monto en septiembre 2025

Llegar a la jubilación con una pensión adecuada supone una etapa de mayor tranquilidad para muchos peruanos. En el caso del sistema público de pensiones, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) bajo el Decreto Ley N.º 19990, el monto máximo disponible es relativamente modesto, pero existe una bonificación que puede aumentar significativamente este ingreso en casos específicos.

En septiembre de 2025, la pensión máxima de la ONP asciende a S/ 893 mensuales, y puede elevarse hasta S/ 1 116,25 si el pensionista cuenta con 80 años o más, gracias a la Bonificación por Edad Avanzada (BEA). Esta nota informativa explica cómo acceder a estos beneficios, los requisitos clave y el proceso para iniciar el trámite, ya sea de forma presencial o a través de plataformas digitales.

Miles de jubilados podrán acceder a la pensión máxima de ONP en septiembre 2025/ FOTO: Andina

Pensión máxima: ¿cuál es el monto y cómo acceder?

La pensión máxima vigente en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) administrado por la ONP es de S/ 893 mensuales.

Para acceder a este monto, es obligatorio cumplir con los siguientes requisitos:

Tener al menos 65 años de edad al momento de presentar la solicitud.

Haber realizado un mínimo de 20 años de aportes al SNP (equivalente a 240 contribuciones mensuales)

Bonificación por Edad Avanzada (BEA): cuándo y cómo se aplica

Si eres beneficiario de la pensión máxima de S/ 893 y cumples 80 años o más, la ONP te otorga automáticamente una BEA del 25 %, elevando el monto a S/ 1 116,25 mensuales. Esta bonificación se incluye en el pago sin que sea necesario realizar trámites adicionales; se aplica sin solicitud del pensionista. La BEA se distribuye a lo largo de 14 pagos al año, incluyendo las gratificaciones de julio y diciembre.

Pensión proporcional

Si no alcanzas los 20 años de contribuciones, existen modalidades proporcionales con montos reducidos: Entre 10 y menos de 15 años de aportes: pensión aproximada de S/ 300 mensuales. Entre 15 y menos de 20 años de aportes: pensión aproximada de S/ 400 mensuales.

La pensión mínima garantizada para quienes tienen más de 20 años de aportes es de S/ 600 mensuales. Al igual que la pensión completa, estas pensiones proporcionales también están sujetas a la retención del 4 % para EsSalud.

Guía para acceder a la pensión máxima en septiembre de 2025

Verifica tu edad y tus aportes: asegúrate de tener al menos 65 años y revisar que posees 20 años o más de aportes (240 meses), usando tu historial en ONP Virtual o consultando en una oficina física.

Documentación necesaria:

DNI vigente.

Certificados de aportes o boletas de pago y constancia de aportes al ex-IPSS o EsSalud como respaldo.

Presenta la solicitud:

En línea: utilizando el portal ONP Virtual, mediante videollamada o trámite digital; la resolución puede tardar hasta 30 días hábiles.

Presencial: acudiendo a una oficina de la ONP, con los documentos; guarda el comprobante de atención.

Recepción de la pensión: