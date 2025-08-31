Cronograma ONP, septiembre 2025: esta será la primera fecha para el cobro de pensiones en Banco de la Nación

Cada mes, los pensionistas afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) se enfrentan a una incógnita recurrente: ¿cuándo podrán cobrar su pensión en el Banco de la Nación? Esto es especialmente relevante en septiembre de 2025, mes en que se aplica un cronograma escalonado según el régimen pensionario y la inicial del apellido paterno.

La información oficial, coordinada entre la ONP y el Banco de la Nación, establece un calendario claro que facilita la organización del retiro y evita aglomeraciones. Muchas personas preguntan por cuál será la primera fecha de cobro y cómo acceder a las diferentes modalidades disponibles: abono en cuenta o pago a domicilio. AQUÍ te indicamos los detalles.

¿Cuál es la primera fecha para cobrar pensiones ONP en el Banco de la Nación en septiembre de 2025?

Para los pensionistas del Decreto Ley N.º 19990, el régimen más común, el cobro inicia el viernes 5 de septiembre de 2025, para quienes tengan apellido paterno que comienza con A, B o C.

Cronograma completo de pagos de pensiones ONP en septiembre de 2025

Decreto Ley N.º 19990 (régimen general):

Abono en cuenta bancaria (Banco de la Nación y otros bancos afiliados):

A–C: viernes 5 de septiembre

D–L: lunes 8 de septiembre

M–Q: martes 9 de septiembre

R–Z: miércoles 10 de septiembre

Convenios internacionales (incluye Ley N.º 27803): lunes 15 de septiembre

Pago a domicilio: del viernes 12 al domingo 21 de septiembre

Otros regímenes pensionarios

Estos incluyen Decreto Ley N.º 18846, Decreto Ley N.º 20530 (pensiones por encargo), Ley N.º 30003 (pensionistas pesqueros) y Ley N.º 26790 (trabajo de riesgo):

Abono en cuenta bancaria: jueves 11 de septiembre.

Pago a domicilio: del domingo 14 al domingo 21 de septiembre.

¿Cómo cobrar tu pensión y qué debes saber?

Verifica tu régimen pensionario y la inicial de tu apellido paterno

Identifica si perteneces al régimen general (19990) o a uno de los regímenes especiales y busca la fecha correspondiente.

Elige la modalidad de cobro

Abono en cuenta bancaria: Si tienes cuenta en Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank o BanBif, el depósito se realizará automáticamente. Puedes retirar en ventanilla o cajero con DNI; para montos mayores a S/1 500, se recomienda usar tarjeta Multired.

Pago a domicilio: Si tienes dificultades para desplazarte, puedes solicitar que te entreguen la pensión en tu domicilio. Este servicio se realiza entre el 12 y el 21 de septiembre para régimen 19990 o entre el 14 y 21 de septiembre para los regímenes especiales.

¿Y si no se acude el día indicado a cobrar la pensión de ONP?

Aunque tu fecha sea específica, los fondos permanecen disponibles por días adicionales. Pero conviene acudir pronto o, si tienes pago a domicilio, estar disponible en casa en el periodo asignado.

¿Qué documentos necesitas?

Presentar tu DNI vigente.

Si aplicas, ten a mano tu tarjeta Multired para retirar en cajero o ventanilla.

¿Dónde consultar o cambiar datos?